Con el Nissan Juke pasándose al modo eléctrico, Nissan trae a Europa un nuevo SUV compacto para quienes todavía no quieren enchufes

Nissan está preparando un cambio importante en una de las partes más importantes de su gama europea. El nuevo Nissan Juke será eléctrico, pero eso no significa que todo aquel que busque un SUV compacto de la marca vaya a tener que comprar necesariamente un coche de batería.

La marca japonesa ha confirmado la llegada a Europa del Nissan Kicks e-POWER, un modelo que hasta ahora habíamos visto principalmente fuera de nuestro mercado y que ocupará una posición especialmente interesante: será un SUV compacto que se conduce utilizando siempre un motor eléctrico, pero que no necesita enchufarse.

Nissan Kicks | Nissan

El Nissan Kicks llega por primera vez a Europa

El nombre Kicks puede resultar relativamente desconocido en España, pero no estamos precisamente ante un experimento de Nissan. El modelo nació en 2016 y la segunda generación ya se comercializa en numerosos mercados internacionales.

De hecho, Nissan asegura que el Kicks acumula más de 1,8 millones de unidades vendidas en más de 70 países. Hasta ahora Europa había permanecido al margen, pero eso está a punto de cambiar.

Nissan invertirá 170 millones de libras, alrededor de 200 millones de euros, para producir el nuevo Kicks europeo en su fábrica de Sunderland, Reino Unido. Es la misma planta de la que salen modelos tan importantes para nosotros como el Qashqai y el Juke.

Y es precisamente la evolución del Juke la que hace especialmente interesante la llegada del Kicks.

Nissan Kicks | Nissan

Un compañero para el nuevo Nissan Juke eléctrico

Nissan ya ha confirmado que la próxima generación del Juke apostará por una propulsión completamente eléctrica. Una decisión que transforma por completo un modelo que durante años ha sido una de las puertas de entrada a la gama SUV de la marca.

El Kicks permitirá a Nissan mantener una alternativa electrificada de tamaño contenido para aquellos compradores que todavía no quieran dar el salto definitivo al coche eléctrico.

Pero tampoco será simplemente otro híbrido convencional.

El Kicks europeo utilizará la tecnología e-POWER de tercera generación de Nissan. Su funcionamiento tiene una peculiaridad importante: el motor de gasolina no mueve directamente las ruedas.

El encargado de impulsar el coche es siempre un motor eléctrico. El propulsor de gasolina funciona como generador, produciendo la electricidad necesaria para alimentar la batería y el sistema eléctrico.

Nissan Kicks | Nissan

Se conduce como un eléctrico, pero se reposta como un gasolina

En la práctica, Nissan intenta combinar dos mundos. El conductor disfruta de una entrega de potencia propia de un motor eléctrico, con respuesta inmediata y sin una caja de cambios tradicional transmitiendo la potencia del motor térmico hasta las ruedas.

Pero cuando se acaba el combustible basta con detenerse en una gasolinera y repostar. No existe la necesidad de buscar un cargador ni conectar el coche a la red eléctrica.

Es la misma filosofía que Nissan ya utiliza en el Qashqai e-POWER, aunque el Kicks permitirá trasladarla a un SUV de dimensiones más contenidas.

La tercera generación de e-POWER, estrenada inicialmente por Nissan en Europa con el Qashqai, también introduce mejoras de eficiencia, ruido y refinamiento respecto al sistema anterior.

Nissan Kicks | Nissan

Nissan quiere que el comprador pueda elegir

La llegada del Kicks deja además bastante clara la estrategia que Nissan quiere seguir en Europa. La electrificación de su gama no significa apostar exclusivamente por coches eléctricos.

Por un lado estará el nuevo Juke como SUV compacto completamente eléctrico. Por otro, el Kicks ofrecerá una solución intermedia con sensaciones de conducción eléctrica pero utilizando gasolina para generar la energía.

Nissan lleva utilizando e-POWER desde 2016 y ya ha vendido alrededor de 1,9 millones de vehículos con esta tecnología en todo el mundo.

Ahora esa tecnología tendrá un papel todavía mayor en Europa. Y mientras uno de los Nissan más reconocibles de nuestras carreteras abandona definitivamente el motor de combustión, la marca prepara otro SUV compacto para aquellos que todavía quieren seguir parando cinco minutos en una gasolinera en lugar de buscar un enchufe.