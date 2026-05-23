400 km de autonomía 100% eléctrica por menos de 25.000 euros para que no tengas que esperar al ID. Polo

El mercado español se va llenando de coches 100% eléctricos, y uno de los últimos en llegar ha sido el Volkswagen ID.3 Neo con una oferta de lanzamiento de 25.000 euros con ayudas incluidas y financiando con la marca bajo condiciones específicas. Este modelo alemán viene para ser uno de los compactos con esta motorización que desean competir dentro de una franja de precio económica.

Este Volkswagen ID.3 Neo en su versión de acceso cuenta con un motor eléctrico que despliega 170 CV de potencia para alcanzar una velocidad máxima limitada a 160 km/h y una aceleración de 0 a 100 que supera los 8 segundos. Esta propulsión se vincula a una tracción trasera bastante atractiva y deportiva, y a una transmisión automática de una única velocidad.

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Gama muy extensa

Este propulsor está alimentado por una batería que ofrece una autonomía de 415 kilómetros, muy óptima para el día a día en el contexto urbano. La gama del Volkswagen ID.3 Neo es bastante amplia. Cuenta con opciones de 190, 204, 231 o 326 CV y un extenso amplio de autonomías que van desde los 387 hasta unos muy generosísimos 628 kilómetros.

Por tanto, la marca alemana apuesta fuerte por este modelo, con elementos de diseño deportivo, para que cada cliente pueda obtener la alternativa que mejor se le adapte según sus necesidades, los acabados o el equipamiento que deseen. La versión de acceso cuenta con sistema de aparcamiento delantero con sensor y trasero con sensor y cámara junto a un catálogo de tecnologías de asistencia a la conducción que supera a las obligadas por la Unión Europea.

Volkswagen ID.3 Neo | Volkswagen

Calidad asegurada

El Volkswagen ID.3 Neo de acceso también posee base de carga inalámbrica, conexión wi-fi a través de tarjeta SIM, pantalla táctil de 12,9 pulgadas para el sistema multimedia, iluminación ambiental con selección de color o actualizaciones inalámbricas de software. Tanto los acabados interiores, los materiales o la propia tecnología garantizan un nivel elevado de calidad.

El problema al que se enfrenta el Volkswagen ID.3 Neo no es que le falten cualidades, sino que ha llegado al mercado español junto a otro modelo compacto eléctrico que baja de los 20.000 euros, el Leapmotor B05. Aunque el sello principal de este vehículo sea chino, estos dos coches representan una batalla entre dos grupos automovilísticos europeos, Volkswagen y Stellantis. Veremos cuál sale vencedor y cuánto ayudan las distintas ofertas que veremos los próximos meses.