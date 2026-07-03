El coche barato por excelencia se pasa al híbrido: el nuevo Dacia Sandero apunta a menos de 20.000 euros

El Dacia Sandero lleva años demostrando que todavía es posible comprar un coche nuevo sin afrontar precios propios de un modelo prémium. Ahora, el automóvil barato por excelencia prepara uno de los cambios más importantes de su historia: una versión híbrida completa que debería mantener su precio por debajo de los 20.000 euros.

No será simplemente otro Sandero con etiqueta ECO. Dacia quiere entrar de lleno en el mercado de los híbridos convencionales y enfrentarse a modelos como el Renault Clio E-Tech, el Toyota Yaris o el MG3 Hybrid+, pero manteniendo el argumento que ha convertido al Sandero en un superventas: ofrecer mucho coche por el menor precio posible.

Dacia Sandero | Dacia

Un híbrido de 155 CV en el coche barato por excelencia

La nueva mecánica Hybrid 155 ya ha comenzado a extenderse por la gama de Dacia. Combina un motor de gasolina de 1,8 litros y cuatro cilindros con dos motores eléctricos, una batería de 1,4 kWh y una caja de cambios automática electrificada sin embrague.

El conjunto desarrolla 155 CV y permite iniciar siempre la marcha en modo eléctrico. Según Dacia, esta tecnología puede mantener apagado el motor de gasolina durante hasta el 80% del tiempo de conducción urbana, además de reducir alrededor de un 10% el consumo y las emisiones respecto al anterior sistema Hybrid 140.

La primera versión en recibirlo será el Dacia Sandero Stepway, cuya tarifa parte de 21.290 euros. Sin embargo, después del verano está previsto que la mecánica llegue también al Sandero convencional, más ligero, menos aparatoso y, sobre todo, más barato.

Dacia Sandero | Europa Press

La barrera de los 20.000 euros será la verdadera clave

El precio definitivo todavía no ha sido anunciado, pero todo apunta a que el Sandero Hybrid podrá situarse por debajo de los 20.000 euros. Esa cifra es mucho más importante de lo que parece, porque lo colocaría entre los híbridos completos más asequibles del mercado.

El Sandero actual comienza oficialmente en 14.490 euros con el motor TCe de 100 CV, mientras que las variantes con GLP ofrecen la etiqueta ECO sin necesidad de recurrir a una electrificación compleja.

La nueva versión híbrida será bastante más cara, pero también añadirá cambio automático, mayor potencia y la posibilidad de circular durante buena parte de los trayectos urbanos utilizando únicamente electricidad.

Precisamente ahí está el verdadero cambio. Hasta ahora, Dacia había mantenido cierta distancia frente a la electrificación mediante el GLP, una solución sencilla y económica. Con el Sandero Hybrid, la marca acepta que muchos compradores ya no buscan únicamente un coche barato, sino también un automático eficiente y con una tecnología comparable a la de modelos más caros.

Dacia Sandero Stepway 2026 | Dacia

Dacia puede convertir el híbrido en el nuevo coche popular

El Sandero no necesita ser el híbrido más sofisticado ni el mejor equipado. Le basta con ofrecer una diferencia de precio suficientemente grande frente a sus rivales. Modelos como el Toyota Yaris o el Renault Clio híbrido superan con facilidad la barrera de los 20.000 euros, por lo que un Sandero ligeramente por debajo de esa cifra tendría muy pocos competidores directos.

Dacia ya consiguió democratizar la etiqueta ECO con sus motores de GLP. Ahora quiere repetir la jugada con una mecánica híbrida completa. Y si logra mantener el precio prometido, el Sandero podría dejar de ser únicamente el referente entre los coches baratos para convertirse también en la puerta de entrada más lógica al mercado híbrido.