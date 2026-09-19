Cuesta 26.900 euros en China y es casi tan grande como un Audi Q7: el nuevo SUV de Xiaomi podría rondar los 45.000 euros en España

Cuando Xiaomi comenzó a fabricar coches, muchos esperaban que repitiera la fórmula que tan bien le había funcionado con sus teléfonos: muchísima tecnología a un precio difícil de igualar. El nuevo SkyNomad N70 demuestra hasta dónde puede llevar esa estrategia. Mide casi cinco metros y en China cuesta desde el equivalente a unos 26.900 euros.

El precio tiene truco para nosotros: no significa que vaya a costar 26.900 euros en España. Xiaomi todavía no ha anunciado su comercialización europea ni su tarifa para nuestro mercado. Sin embargo, incluso aplicando un importante sobreprecio respecto a China, podría seguir siendo un SUV sorprendentemente asequible.

Skynomad de Xiaomi generado por IA | IA

Un SUV de 4,96 metros por lo que cuesta aquí un coche mucho más pequeño

El Xiaomi SkyNomad N70 mide 4,96 metros de longitud, 2 metros de anchura y tiene 2,95 metros de distancia entre ejes. Es decir, estamos ante un SUV enorme de cinco plazas, prácticamente tan largo como algunos de los grandes SUV premium europeos.

Y Xiaomi acaba de ponerlo a la venta en China desde 209.900 yuanes, unos 26.900 euros al cambio. Ese precio corresponde al N70 Pro, que utiliza un motor eléctrico delantero de 210 kW, equivalentes a unos 281 CV.

Por encima aparece el N70 Max, que añade un segundo motor eléctrico y tracción total para alcanzar 310 kW, unos 416 CV. Su precio asciende hasta 239.900 yuanes, alrededor de 31.000 euros.

Es precisamente el tipo de coche con el que Xiaomi quiere explorar un camino diferente al de sus primeros modelos. Ya contamos que Xiaomi considera que el motor de gasolina sigue teniendo sentido en sus SUV más grandes.

SkyNomad N90 | SkyNomad

No es un híbrido enchufable convencional

Porque aunque el SkyNomad N70 lleva un motor de gasolina turbo de 1,5 litros, este no es el encargado de mover directamente las ruedas. Funciona como generador para producir electricidad cuando la batería comienza a agotarse.

La versión N70 Pro emplea una batería LFP de 52 kWh y homologa hasta 351 kilómetros de autonomía eléctrica según el ciclo chino CLTC. El N70 Max da un salto considerable con una batería de 76 kWh que alcanza hasta 505 kilómetros CLTC.

Eso permite utilizar el coche durante buena parte del día como si fuera un eléctrico y recurrir al motor de gasolina cuando necesitamos viajar lejos, evitando depender completamente de los cargadores.

Es una idea especialmente lógica en vehículos enormes. Xiaomi ya explicó que fabricar un SUV de estas dimensiones como eléctrico puro obligaría a recurrir a baterías todavía mayores, aumentando a su vez el peso y el consumo.

SkyNomad N90 | Xiaomi

¿Podría costar realmente 45.000 euros en España?

Aquí entramos necesariamente en el terreno de las estimaciones. Xiaomi no ha anunciado un precio español para el SkyNomad N70 y ni siquiera podemos asegurar todavía que este sea uno de los modelos elegidos para su desembarco europeo.

Pero podemos hacer números. Si tomamos esos aproximadamente 26.900 euros del modelo chino y suponemos que el precio europeo fuese un 60% o 70% superior después de impuestos, homologación, transporte, aranceles y margen comercial, estaríamos hablando aproximadamente de entre 43.000 y 46.000 euros.

Por eso, situar hipotéticamente al N70 alrededor de los 45.000 euros en España no parece descabellado. No es una tarifa anunciada por Xiaomi, sino una estimación basada en cuánto tendría que encarecerse el coche respecto a China.

Y aun así sería llamativo. Por ese dinero estaríamos hablando de un SUV de 4,96 metros, con una enorme batería, cientos de kilómetros de autonomía eléctrica y versiones de hasta 416 CV.

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El N90 demuestra que Xiaomi quiere ir todavía más lejos

Además, el N70 ni siquiera es el modelo más grande de esta nueva familia. Por encima está el SkyNomad N90, que alcanza los 5,28 metros y puede disponer de siete plazas.

Su habitáculo puede adoptar diferentes configuraciones e incluso convertirse prácticamente en un pequeño espacio habitable. De hecho, Xiaomi ha diseñado el N90 para poder utilizarlo como salón, oficina e incluso dormitorio.

El N90 Max alcanza hasta 1.705 kilómetros de autonomía total CLTC combinando la electricidad almacenada en su batería con la gasolina del extensor de autonomía.

Pero quizá lo más importante del SkyNomad N70 no sean ni sus 416 CV ni sus casi cinco metros de longitud. Es comprobar hasta dónde está dispuesta a llegar Xiaomi con los precios. Porque si consigue trasladar parte de esta estrategia a Europa, un SUV que aquí podría parecernos propio de la categoría de lujo podría terminar costando lo que hoy cuestan modelos mucho más pequeños.