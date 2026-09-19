El próximo Land Rover Defender podría tener mucho de americano: se fabricaría en EEUU con ayuda del dueño de RAM y Jeep

El Land Rover Defender es uno de esos coches cuya identidad parece difícil de separar de sus orígenes británicos. Pero su próxima gran evolución podría ser bastante diferente. JLR está estudiando un nuevo Defender pick-up pensado específicamente para Estados Unidos y fabricado allí con ayuda de Stellantis, precisamente el grupo propietario de Jeep y RAM.

La idea todavía se encuentra en una fase temprana, pero encaja con el acuerdo de colaboración que JLR y Stellantis han puesto en marcha para explorar nuevos productos destinados al mercado norteamericano. Y todo apunta a que uno de los primeros resultados podría ser un Defender con caja de carga.

Land Rover Defender Octa | Land Rover

Un Defender pensado desde el principio para Estados Unidos

Actualmente, el Defender se fabrica en Eslovaquia y posteriormente se exporta a mercados como Estados Unidos. Pero una pick-up plantea un problema adicional: Estados Unidos aplica desde hace décadas un arancel del 25% a muchos vehículos comerciales ligeros importados, la conocida como Chicken Tax.

Fabricar este nuevo modelo directamente en Estados Unidos permitiría esquivar ese obstáculo y, al mismo tiempo, desarrollar un coche mucho más adaptado a uno de los mercados de pick-up más importantes del mundo.

Es precisamente ahí donde aparece Stellantis. El grupo tiene una enorme implantación industrial en Norteamérica y, sobre todo, controla dos marcas que conocen especialmente bien este tipo de vehículos: Jeep y RAM.

JLR y Stellantis ya habían firmado un memorando de entendimiento para estudiar nuevas oportunidades destinadas a clientes norteamericanos. JLR ha confirmado además que esta colaboración puede aprovechar capacidades y tecnologías de Stellantis para impulsar su crecimiento en Estados Unidos.

RAM Pickup | RAM

RAM podría ayudar a Land Rover a entrar en uno de los mercados más difíciles

La paradoja es evidente. Land Rover quiere aumentar su presencia en un terreno dominado históricamente por fabricantes estadounidenses y, para hacerlo, podría apoyarse precisamente en el grupo propietario de algunos de sus futuros competidores.

RAM lleva décadas especializada en grandes pick-up, mientras que Jeep es una de las referencias mundiales cuando hablamos de vehículos todoterreno. Stellantis, por tanto, dispone tanto del conocimiento industrial como de fábricas y proveedores en Estados Unidos que podrían facilitar mucho el proyecto.

Sin embargo, esto no significa necesariamente que el futuro Defender vaya a convertirse simplemente en una RAM con otro logotipo. Todavía no se ha confirmado qué plataforma emplearía, qué motores tendría ni cuál sería su tamaño. Incluso existe una diferencia técnica importante entre las dos compañías: el Defender actual utiliza una arquitectura monocasco, mientras que las grandes RAM recurren tradicionalmente a una construcción de chasis independiente.

Jeep Avenger 4xe 85 Aniversario | Jeep

La pick-up tampoco sería una idea extraña para Defender

Aunque pueda sonar extraño viendo el posicionamiento actual del Defender como todoterreno premium, Land Rover tiene una larga historia fabricando vehículos con caja abierta.

Los Land Rover clásicos tuvieron numerosas variantes comerciales y pick-up durante décadas. En realidad, recuperar una carrocería de este tipo acercaría al Defender moderno a una parte importante de sus orígenes, aunque ahora el planteamiento sería muy diferente: en lugar de un vehículo de trabajo sencillo, todo apunta a una gran pick-up premium destinada al cliente estadounidense.

Estados Unidos, además, se ha convertido en un mercado especialmente importante para JLR. La compañía quiere ampliar allí la familia Defender y reducir su dependencia de otros mercados en los que sus ventas han perdido fuerza. La colaboración con Stellantis permitiría hacerlo sin necesidad de levantar desde cero toda una estructura industrial propia.

RAM Pickup | RAM

Un Defender británico que podría nacer cerca de Detroit

Incluso se ha señalado una posible localización para fabricar el vehículo. Algunas informaciones sitúan entre las opciones una planta de Stellantis en Michigan, aunque la fábrica definitiva tampoco ha sido confirmada.

El proyecto todavía tardaría años en convertirse en un modelo de producción y quedan muchas incógnitas por resolver. Pero la dirección resulta especialmente interesante: Land Rover podría acabar fabricando uno de los Defender más importantes de los próximos años en Estados Unidos, usando tecnología y capacidad industrial del mismo gigante automovilístico que controla Jeep y RAM.

Un coche británico por historia, americano por concepción y construido con la ayuda de algunos de los mayores especialistas en todoterrenos y pick-up del otro lado del Atlántico.