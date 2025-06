Más versiones para el Volkswagen Golf; el Rey no ha muerto, ¡larga vida al Rey!

El MK9 va asomando. Entre confirmaciones y declaraciones del equipo de diseño y la mesa directiva, en un segundo de distracción el futuro Golf eléctrico estará ante nosotros. Falta, sí, pero el tiempo vuela. Los híbridos de la actual generación seguirán circulando por Europa. ¿Y los de gasolina? Pues, no querían ser menos en la agenda de los portales.

El "¡larga vida al Rey!" tiene sustento. Por lo dicho anteriormente, porque antes de que se estrene el eléctrico, la producción del Golf de combustión se mudará a Volkswagen de México y también debido a algo por lo que no hace falta esperar. ¡Ya, ya y ya! El TSI de nuestro hatchback tan querido no nos deja a pata. No, no el eTSI ni el enchufable. Gasolina pura... pura y renovada.

Un Volkswagen Golf R incentiva ya desde su poder de atracción, desde todo lo que rodea a su tracción a las cuatro ruedas, desde el hecho de que esta versión tope de gama es la puerta de entrada a obtener un Golf con tracción 4x4. ¿Es? Era, mejor dicho. No, no se ha retirado de la línea de montaje, a no asustarse. Sólo que ahora no es más la única puerta de entrada a tal combinación.

Volkswagen Golf | Volkswagen

Tracción total para la gama "terrenal" del Volkswagen Golf TSI

No más los 1,5 litros, los 150 caballos de potencia y la tracción delantera para los Volkswagen Golf no electrificados y a gasolina. Bueno, sí, pero ahora la gama se ha ampliado y cuenta con una opción superior e inédita hasta este momento para el cinco puertas y para el Variant, el familiar. Los más de 200 CV y el motor 2,0 –cilindrada que le pertenecía al diésel TDI– ahora son posibles en un Golf TSI de la línea de versiones más terrenal.

Pero la gran noticia es la tracción total. El sistema 4MOTION se estrena en esta configuración mecánica para la gama estándar, fuera del universo R. Con el 4MOTION, la transmisión pasa de la manual de seis velocidades a la automática de siete con doble embrague, la DSG, lo que se traduce en un mejor par. Lo que antes era propio entre los SUV de la marca, ahora es realidad en el ícono que lejos está de morir. La referencia es para el T-Roc, que en su versión tope de gama R-Line te daba el TSI 2,0 con 4MOTION. Te daba, ya que ahora te lo ofrece en modo TDI.

Esta nueva opción para el Golf es exclusiva del mismo acabado. Lo más poderoso para el equipamiento más deportivo. La diferencia está en la potencia y, lo que es lógico, en el consumo. Un T-Roc R-Line TSI generaba 190 CV y un consumo medio de casi ocho litros por cada 100 kilómetros, mientras que este Golf envía hasta 204 CV y homologa siete l/100 km. Se va de los 5,5 litros del R-Line 1,5 con tracción delantera, pero no es un aumento exorbitante. Chequeamos en la página oficial y lo dicho, nada de esperar: el coche en cuestión ya aparece en el catálogo, a un precio recomendado por encima de los 40.000 euros.