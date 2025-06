Volkswagen ID.7: ¿el heredero eléctrico del Passat?

Hay un coche al que se lo puede considerar nuevo todavía o bien adentrado en el mercado. Fue presentado hace poco más de dos años, pero, quizás, su explosión venga con el tiempo... y en otros tiempos, como el portal que se está abriendo, en el que los "todo eléctricos" están experimentando una segunda oleada.

Una recomendación: no perderle pisada al Volkswagen ID.7. Hoy no aparece en el corte de los 100 modelos más elegidos en España y es entendible. Berlina, EV, premium. Tres razones. Un sedán equivale a no aspirar a la grandeza en el mercado español y, aunque ese portal vaya agrandándose día a día con cada vez más competencia, la tendencia de la motorización no le pertenece todavía a los cero emisiones.

Su categoría es el tercer factor. El tope de gama de los ID. está a otro nivel en características. Rivales de alta gama alemana con propulsiones electrificadas, de gasolina o diésel, que garantizan buen rendimiento y a un precio equivalente –todos parten de los 50.000 euros al contado– o no exageradamente más caro si se busca un motor superador, representan una opción más tentadora por donde se la mire. Un Mercedes-Benz Clase C híbrido enchufable puede tener mayor consideración. La berlina, de hecho, sí aparece en el ranking.

Una competencia para el futuro

Casi en los puestos finales, pero aparece al fin y seguirá siendo una prioridad sobre el Mercedes EQE, el rival real del de Wolfsburgo. Y si de su competencia real hablamos, si en un futuro los sedanes eléctricos suben de peldaño en la demanda, al ID.7 le espera rivales duros.

Al de Mercedes, sumemos el BYD Seal, que hasta se está haciendo un nicho entre las multinacionales de transporte, y el Hyundai IONIQ 6, que, si es por títulos de nobleza, no necesita presentación: mientras el de Volkswagen era lanzado, el surcoreano celebraba ser Mejor Coche del Mundo.

No, hoy no aparece en el corte, como todos sus rivales, si vamos al caso, pero insisto: no hay que perderle el rastro. Vamos, que se trata, repito, del sucesor del Passat, que hoy se consigue nuevo solamente como familiar, algo a lo que el ID.7 ya se ha preparado, pues, cuando el Passat Variant se marche, el ID.7 Tourer tomará la responsabilidad de llenar su vacío.

Volkswagen ID.7 | Volkswagen

¿Por qué el Volkswagen ID.7?

Por otro lado, fue uno de los adelantados a las altas autonomías. Se ha normalizado la llegada de eléctricos con eficiencias de 600 a 700 kilómetros. El Volkswagen ID.7 anunciaba autonomía de 700 kilómetros bastante antes de su debut.

Pero el coche es más que autonomía. Su diseño, que tiene su encanto si se lo analiza de perfil –el arco que forma la línea del techo, sobre todo– no se puede comparar con el del IONIQ 6, eso está claro, pero se pone al servicio de funcionalidades, como el acceso al interior.

Un espacioso interior: voladizos reducidos y una distancia entre ejes de tres metros contribuyen. Es bien tecnológico, otro factor que lo coloca entre los alta gama. Tecnológico en conducción y asistencia autónoma, en equipamiento digital y en la inteligencia de su confort, como la climatización y su distribución, y su techo solar versátil, que puede mutar de opaco a transparente accionando mediante los táctiles o por asistente de voz. Finalmente, la línea de acabados, con seis versiones incluyendo dos deportivos –GTX y GTX Más–, dan cuenta de un sedán que, por si acaso, por si le llega su momento, parece estar preparado.