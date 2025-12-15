Citroen ELO, el concepto de coche compacto que piensa a lo grande

Citroën presenta ELO, un concept car que abre un nuevo capítulo para la marca. En la línea del OLI presentado en 2022, ELO es un laboratorio de ideas que explora territorios que inspiran las reflexiones de la marca para el futuro. Audaz, inteligente, creativo y orientado al bienestar, encarna a la perfección los valores de Citroën.

Fiel a más de un siglo de innovación al servicio de la libertad de movimiento y de una vida más fácil, Citroën reafirma su papel en una época en la que los estilos de vida evolucionan rápidamente.

ELO encarna esta voluntad de anticiparse a las necesidades de un mundo en movimiento: es un medio de transporte lúdico, ingenioso, accesible, espacioso y responsable, que además ofrece una visión ampliada y reinventada de la movilidad, pensada para devolver tiempo útil y acompañar las diferentes etapas de la vida de sus usuarios.

Citroen ELO | Stellantis

Gracias a su audacia y su saber hacer, Citroën explora hoy soluciones innovadoras para reinventar la habitabilidad y reinterpretar el espíritu de los monovolúmenes y los vehículos recreativos que han marcado su historia. Apostando por arquitecturas pensadas desde el principio para la movilidad eléctrica, la marca libera nuevos volúmenes y replantea el habitáculo como un espacio vital, práctico, funcional y accesible.

Esta ambición se plasma en ELO, el «compacto que piensa a lo grande», una auténtica «casita» sobre ruedas llena de ingeniosos detalles, cuyo exterior compacto contrasta con un interior espacioso y ultramodular, que redefine el uso y el confort a bordo.

ELO, un auténtico espacio vital, ha sido concebido como un compañero para el día a día: un lugar para descansar, jugar o trabajar, gracias a su modularidad completa e intuitiva. Aprovecha al máximo las ventajas de una arquitectura 100 % eléctrica al ofrecer un tamaño reducido que esconde una habitabilidad excepcional.

Citroen ELO | Stellantis

Con su diseño monovolumen compacto (4,10 m), se siente cómodo en la zona urbana, su base de operaciones, pero también invita a salir y disfrutar de momentos de respiro. Gracias a su habitáculo ultraespacioso y modulable con capacidad para hasta seis personas, responde a las exigencias de una vida que se acelera entre desplazamientos, ocio, actividades familiares, teletrabajo o escapadas improvisadas.

Con ELO, no es la persona la que se adapta al coche, sino el coche el que se adapta a sus necesidades. En referencia, se presenta en 4 plazas con un asiento del conductor en posición central que ofrece una nueva sensación de visibilidad con un parabrisas de 180° y una interfaz moderna e ingeniosa, mientras que los pasajeros traseros disfrutan de un espacio enorme.

Este asiento del conductor se puede girar para conversar o trabajar con un soporte específico. Y, en caso necesario, se despliegan dos asientos adicionales para transportar a seis personas. También puede transformarse en un espacio para dormir para dos personas, en una sala de cine en casa, proporcionar energía y multiplicar sus usos.

Interior Citroen ELO | Stellantis

Los diseñadores han pensado este concepto hasta el más mínimo detalle y han tenido el placer de compartir su saber hacer con la ayuda de dos socios que comparten su deseo de poner a la gente en movimiento y desarrollar materiales técnicos, sostenibles y responsables. Decathlon, cuyo equipo de diseño ha aportado su experiencia en usos deportivos y al aire libre, lo que ha permitido imaginar funcionalidades inéditas y atreverse con materiales innovadores.