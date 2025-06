Hay tal obsesión con sentenciar los coches de combustión que la sostenibilidad condiciona a los conductores españoles

Si nada ni nadie lo remedia, los coches de combustión tienen fecha de caducidad en Europa. La hoja de ruta trazada por la Unión Europea y que ha sido seguida por países miembros como el nuestro tiene a estos vehículos en el punto de mira. Por lo que las restricciones a la movilidad a bordo de ellos han estado a la orden del día en los últimos tiempos. Por ello, no es de extrañar que con la obsesión de desterrar los coches de combustión los españoles hayamos tomado conciencia y nos influya la sostenibilidad a la hora de adquirir un nuevo compañero. Así lo dice el informe ‘Peugeot 2025: Presente y futuro del sector de la automoción’.

En concreto, ocho de cada diez encuestados en nuestro país lo ve importante a la hora de comprar su coche. Lo cual es el dato más revelador del trabajo. No obstante, de todos ellos, el 21 % no solo ve importante la sostenibilidad en la compra, sino que la ve un factor decisivo. Asimismo, también llama la atención que más de la mitad (58 %) de los encuestados reconoce que le gustaría utilizar un coche eléctrico para hacer sus desplazamientos diarios. Por el contrario, el 18% admite que no lo usaría por el tráfico diario que hay normalmente en su ciudad.

Los híbridos son los favoritos

Los encuestados creen que es más importante el bajo consumo de combustible (58,3%) que el precio (51,1%) a la hora de decidir si compra un vehículo, mientras que el 18,4% ve que es relevante que el vehículo contamine poco. Dicho esto, la opción favorita de los usuarios son los coches híbridos con un 51 %, después están los vehículos tradicionales de combustión (diésel y gasolina) con un 39 % y sólo un 10 % declara usar coches 100 % eléctricos. Lo cual refleja el mucho trabajo que aún le queda por delante a la electrificación.

En cualquier caso, los usuarios quieren mejoras en el mercado, con unos motores más eficientes y que registren menores consumos (principalmente eléctricos e híbridos), que se usen menos materiales contaminantes en la fabricación de los vehículos, que su coche muestre consejos para lograr una conducción más eficiente y ecológica. Para que os hagáis una idea, el 57,7% querría tener datos exhaustivos sobre consumo de combustible/energía y que la información le dé consejos para lograr una conducción más eficiente y ecológica (28,2 %).

Habrá que ver si todos estos datos son escuchados por Peugeot, Stellantis y el resto de la industria próximamente porque la demanda y la necesidad de tener coches Eco o Cero va a ir a más si nada cambia.