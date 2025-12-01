BYD amplía la garantía de su "Blade Battery" hasta ocho años o 250.000 kilómetros

La compañía se compromete a esta ampliación con carácter retroactivo, por lo que todos los clientes que tengan un modelo enchufable de BYD podrán disfrutar automáticamente de esta ampliación en su cobertura.

Además de esta ampliación específica en la cobertura de la 'Blade Battery', el resto de garantías de BYD reflejan un firme compromiso con la calidad. La garantía anticorrosión continúa siendo de 12 años sin límite de kilometraje, mientras que la garantía de la unidad de tracción, que cubre el sistema de propulsión y su controlador, se mantiene en 8 años o 150.000 kilómetros.

Por su parte, la garantía general del vehículo conserva su protección de 6 años o 150.000 kilómetros, ofreciendo a los clientes una tranquilidad duradera a largo plazo.

Bateria de un BYD conectada a una estación de recarga | Getty Images

Una batería capaz de superar los 3.000 ciclos de carga

Tras una serie de pruebas de carga y resistencia, la 'Blade Battery' es capaz de superar los 3.000 ciclos de carga y descarga, con una vida útil equivalente a 1,2 millones de kilómetros, según manifiesta la compañía.

La 'Blade Battery' está construida con litio ferrofosfato (LFP), una tecnología que combina mayor resistencia, durabilidad y sostenibilidad, eliminando la dependencia de materiales preciosos como el níquel y el cobalto, y contribuyendo a un menor impacto medioambiental.

Además, incorpora un avanzado módulo de control de motor con tecnología 'Mosfet' de carburo de silicio, que reduce las pérdidas de energía en un 87% y aumenta la autonomía hasta en un 10%, garantizando un rendimiento excepcional incluso en condiciones extremas, desde -35°C hasta 55°C.

BYD batería | BYD

Con estas innovaciones, la 'Blade Battery' puede ofrecer cifras de autonomía destacadas, como los 570 km en ciclo combinado del BYD Seal en la versión Design, o velocidades de carga como las del BYD Sealion 7 Excellence AWD, que con 230 kW de potencia máxima en corriente continua, capaz de elevar el nivel de carga del 30 al 80% en tan solo 18 minutos.