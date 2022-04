La DGT insiste en la señal de tráfico que no todo el mundo respeta: puede costarte 200 euros y cuatro puntos

Más información Sólo hay tres formas legales de llevar tu móvil en el coche y son estas

La Dirección General de Tráfico insiste en una de las señales de tráfico que, pese a su importancia, se encuentra entre las menos respetadas por los conductores. No en vano, ha publicado un vídeo en sus redes sociales que fue grabado en marzo y en el que se muestra algo que no hay que hacer durante cualquier desplazamiento: saltarse un stop.

En las imágenes recogidas por uno de los drones de la DGT se muestra toda una colección de infracciones graves: 23 vehículos se saltan una señal de stop en noventa minutos. Los hechos tienen lugar en la incorporación a una carretera convencional de un único sentido. Un total de 18 turismos ignoran la orden que les obliga a detenerse y a ceder el paso: a ellos se unen un par de camiones y tres ciclistas.

Causa de accidentes

Aprovechando la grabación, la DGT ha querido recordar qué dice el Código de Tráfico y Seguridad Vial sobre la señal de stop. En el Artículo 151 se establece la obligación de “detener su vehículo ante la próxima línea de detención y, si no existe, inmediatamente antes de la intersección para ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime”.

Desde Tráfico hacen especial énfasis en el peligro que entraña no respetar esta norma. Según los datos de la DGT y la Fundación Línea Directa, en el año 2018 esta infracción provocó más 3.200 siniestros con víctimas: 75 personas perdieron la vida en ellos. En 2021, la Dirección General de Tráfico desvelaba que el 40% de los accidentes con víctimas y el 21% de los fallecidos tienen lugar en cruces o intersecciones: lugares, muchas veces, regulados con un stop.

radar-stop-2016-00 | Centímetros Cúbicos

Sin dobles significados

Una señal de stop no da pie a interpretaciones y tampoco tiene dobles significados: es una señal de prioridad que obliga a detenerse siempre. Razón por la que la DGT vigila el comportamiento de los conductores ante ella puesto que muchos creen que si no se aproxima ningún vehículo, no hay que detener la marcha. Otros tantos actúan como si fuera un ceda el paso, es decir, reducen su velocidad para dar prioridad pero sin pararse.

En cualquiera de estos casos, no respetar un stop implica cometer una infracción grave. Y es que según la norma “incumplir las disposiciones legales sobre preferencia de paso y la obligación de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja encendida” está sancionado con una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir.

