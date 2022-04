Sólo hay tres formas legales de llevar tu móvil en el coche y son estas

El teléfono se ha convertido en un elemento más dentro de todos aquellos coches que no están equipados con sus propias pantallas convirtiéndose en improvisados sistemas de infoentretenimiento y, sobre todo, en navegadores. Lo que buena parte de los conductores desconocen es que esa ‘conversión’ tiene que llevarse a cabo con un soporte homologado: ¿cuáles son los sistemas legales según la Dirección General de Tráfico?

Hace, aproximadamente, un mes, Pere Navarro mantuvo un encuentro digital con los conductores en el que le preguntaron lo siguiente: “¿Se puede llevar el móvil en el coche en un soporte homologado?”. La respuesta del director general de la DGT fue la siguiente: “Sí, sin ningún problema”. Algo a lo que debemos añadir un par de matices: no puede entorpecer la visión del conductor y éste no podrá manipular el teléfono durante la conducción.

Teléfono | Pexels

Para cumplir con estas premisas, Tráfico aconseja situar el soporte homologado en el salpicadero del coche: permite tener el móvil a la vista y no afecta al campo de visión de la persona que está al volante. No todos los soportes cumplen estas condiciones: razón por la que se recomiendan apostar por uno de estos tres sistemas con los que colocar el teléfono en el interior del coche no supone ningún problema para el conductor.

Un imán en el salpicadero

Una de las opciones más extendidas pasa por utilizar un soporte magnético para fijar el teléfono en el salpicadero del coche porque se adapta a cualquier modelo. Su funcionamiento es muy sencillo: uno de los imanes se coloca en el salpicadero y el otro en el móvil. Lo más aconsejable es poner la pegatina magnética en una funda para el móvil aunque también hay carcasas protectoras que la llevan incorporada.

Teléfono móvil | PIXABAY

La ranura del CD

En algunos salpicaderos hay un elemento que, con el paso del tiempo, ha caído en el olvido: el reproductor de CDs. Son embargo, esa ranura se puede convertir en una ubicación homologada para nuestro teléfono ya que algunos sistemas la aprovechan como base para el soporte que sujeta el móvil. Igual que el resto de opciones no resta visión, se puede adaptar a diferentes modelos y, además, permite girar el smartphone 360 grados para llevarlo vertical u horizontal.

La cúpula del cuadro de instrumentos

La última fórmula sólo es apta para aquellos modelos que tengan una cúpula sobre el cuadro de instrumentos: es ahí donde se fija la pinza que hace las veces de soporte para el móvil. Para muchos es una de las ubicaciones más seguras porque el teléfono queda entre el volante y la carretera igual que sucede con los head-up display: no resta visión y mirar la pantalla apenas resta atención a lo que sucede en la carretera.

La advertencia de la DGT

Llevar el teléfono móvil en un soporte homologado, recuerda la DGT, no autoriza al conductor para manipularlo mientras conduce: cabe recordar que, con la nueva Ley de Tráfico, usarlo o sujetarlo con la mano implica una multa de 200 euros y la pérdida de seis puntos en el carnet de conducir. Y es que como recordó Pere Navarro, si necesitas utilizarlo “pare en un lugar adecuado, realice las operaciones que necesite con su móvil y luego reanude la conducción”.