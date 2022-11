La desconocida letra de tus neumáticos que puede impedir que pases la ITV

El flanco exterior de los neumáticos es una fuente de valiosa información para el conductor… pero también para las autoridades y para los técnicos de la ITV. Cuando llega el momento de pasar esta revisión obligatoria, se fijarán en un código que muchos conductores no conocen: una combinación de letras y números que desvelan sus características y capacidades. Y si no es la correcta, no superarás la inspección.

Para saber de qué código estamos hablando hay que buscar, como decíamos, una combinación que tiene una o dos letras, que suelen ir de la A a la Z. Estos caracteres son el código de velocidad, es decir, la velocidad máxima que esos neumáticos pueden aguantar, durante diez minutos como mínimo, sin sufrir daños y sin que su seguridad se vea mermada.

Etiquetado neumático | Pixabay

Nunca inferior

En la ficha técnica de nuestro coche está establecido el código de velocidad que deben tener las ruedas: llevar unas con un código inferior está prohibido porque no garantizan la seguridad del compuesto y tampoco del vehículo. Sí está permitido instalar neumáticos con un código superior, aunque no es lo más aconsejable.

Si las ruedas de tu coche son las que venían de fábrica, no habrá ningún problema porque serán las recomendadas. No obstante, si las has cambiado y no has tenido en cuenta el código de velocidad o no lo has respetado… tu vehículo no superará la inspección técnica.

Neumáticos | Diario Motor

Lo normal es que todos los coches lleven, como mínimo, unos neumáticos cuyo código de velocidad sea M o N: esto significa que su velocidad máxima es de 130 y 140 km/h. No obstante, la mayoría de los turismos tienen el código S (180 km/h) y T (190 km/h), mientras que en las ruedas de los modelos con mayores prestaciones aparecerán V (240 km/h), ZR (más de 240 km/h), W (270 km/h) o Y (300 km/h).

Las letras y números previos

Como os explicábamos antes, el código de velocidad forma parta de una combinación más amplia de números y letras. ¿Qué significan? Desvelan datos de los neumáticos como sus medidas, el peso que pueden soportar…

Neumáticos | Michelin

La primera letra anuncia si son ruedas para un vehículo de pasajeros (P), de uso temporal (T), para un camión ligero (LT) o para un tráiler especial (ST). El primer número, compuesto por tres dígitos, es la anchura de la rueda medida en milímetros. A continuación nos encontramos una barra oblicua y, después de ella, dos cifras que muestran la relación que tiene el perfil respecto a la anchura del neumático.

La letra R indica la disposición radial de las bandas de rodamiento y las dos cifras siguientes informan de cuánto mide el diámetro de la llanta en pulgadas. Por último, los dos números que aparecen junto a la letra del código de velocidad, representan el índice de carga: el peso máximo que pueden soportar las ruedas y la presión máxima que necesitan para llevar dicha carga.

