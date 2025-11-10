Un icono reinventado: Así es el divertido Felicia Fun de Skoda

Aunque la historia de Skoda está repleta de coches prácticos, también ha fabricado varios modelos pensados exclusivamente para el disfrute. Uno de los más distintivos y verdaderamente originales es la pick-up Felicia Fun, que siguió los pasos de conceptos anteriores como el Favorit 781 Tremp y el Favorit Fun. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, llevó la idea del "Skoda de playa hasta la producción en serie.

El resultado fue un automóvil de culto, uno de los coches de serie más poco convencionales que Škoda ha fabricado jamás. Ahora, el diseñador francés Julien Petitseigneur ha imaginado cómo sería el Felicia Fun hoy en día a través de la lente de Modern Solid.

felicia fun | Skoda

Un diseño que mezcla diversión y realismo

Julien abordó su estudio con una mentalidad realista, evitando cualquier exageración excesiva del lado excéntrico del original. De hecho, en la fase en la que desarrolló su idea, no era posible incluir la partición trasera deslizante eléctricamente ni la segunda fila de asientos, características distintivas del modelo original. Aunque el concepto podía acomodarlas sin duda, su prioridad al esbozar el diseño era capturar el "ambiente playero y moderno".

El Modern Solid Felicia Fun de Julien presenta una parte delantera claramente inspirada en los actuales vehículos eléctricos de la marca y, en particular, en el concepto Vision 7S. La parrilla Tech-Deck Face se combina con unos delgados faros LED en forma de T, un motivo que se repite en la parte trasera.

Las luces traseras rosas tienen una barra de luces LED de estilo años 90 que las une. El color rosa también aparece en el logotipo, el tintado de las ventanas, los detalles de las llantas y los detalles del parachoques. "Es precisamente lo que le da al coche ese aire playero de los años 90", señala Julien.

Felicia Fun | Skoda

El alerón y los pilares delanteros combinan con este acabado en negro, proporcionando un llamativo contraste con la carrocería amarilla característica, que era una parte esencial de la identidad del original. "Las proporciones y los detalles más robustos son los elementos clave del diseño Modern Solid", afirma Julien, quien añade que adaptar el coche de los años 90 al nuevo lenguaje de diseño fue sorprendentemente sencillo.

En el interior, el diseño hace un guiño a la época del modelo original con una pantalla que ocupa todo el ancho del salpicadero y muestra gráficos retro de videojuegos. Julien ni siquiera la imaginó como una pantalla LCD u OLED típica, sino como una reinterpretación moderna de los antiguos monitores CRT.

Felicia Fun | Skoda

Asistido por IA

Julien también utilizó herramientas más actuales para hacer realidad su visión retro-moderna. "Lo vi como una oportunidad para experimentar con herramientas de IA", explica, y añade algunos detalles. "Investigué sobre el coche, luego probé diferentes indicaciones y las ajusté en la IA para crear conceptos iniciales que capturaran el espíritu del original. Esto me permitió explorar rápidamente posibles direcciones y decidir cómo proceder".

Una vez satisfecho con los resultados de la lluvia de ideas generados por la IA, Julien desarrolló los detalles a mano: "Los resultados de la IA siempre son bastante aproximados, más bien como bocetos. Apliqué mi propio estilo al concepto elegido y lo perfeccioné minuciosamente", explica.