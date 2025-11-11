Mercedes lanza el nuevo CLA con tecnología híbrida

Tras el lanzamiento del CLA eléctrico, llega a nuestro mercado el nuevo CLA con tecnología híbrida, un avance que ha sido posible gracias a la La arquitectura MMA (Mercedes Modular Arquitecture) diseñada para el CLA permite la máxima flexibilidad en su fabricación para poder ofrecer así distintos modos de propulsión.

Visualmente, el CLA híbrido se parece mucho a su hermano eléctrico. Una de las pocas características distintivas es la parrilla. El CLA híbrido tiene la clásica parrilla del radiador con estrella central y un patrón de estrellas cromado.

Mercedes CLA híbrido | Mercedes

El más eficiente del segmento

A velocidades de ciclo urbano y cuando se necesitan menos de 22 kW, el nuevo CLA híbrido puede rodar en modo completamente eléctrico. La llamada "navegación eléctrica", es decir, la navegación por inercia eficiente con el tren motriz desacoplado es posible hasta una velocidad de unos 100 km/h.

Una característica especial del motor es su capacidad de recuperación en las 8 velocidades, recuperando hasta 25 kW de energía.

El motor eléctrico y sus componentes están integrados en la nueva transmisión de doble embrague de ocho velocidades (8F-eDCT), lo que hace que todo el sistema sea eficiente y ahorre espacio. Una nueva batería de 48 voltios con tecnología de iones de litio y un contenido de energía de hasta 1,3 kWh alimenta el motor eléctrico y también está diseñada para ser pequeña y ligera.

Nuevo motor turbo de cuatro cilindros

El nuevo motor de gasolina, desarrollado por Mercedes-Benz, es una unidad turboalimentada de cuatro cilindros con una cilindrada de 1.5 litros, diseñada tanto para la potencia como para la eficiencia.

Mercedes CLA híbrido | Mercedes CLA híbrido

Utiliza un proceso de combustión en el ciclo Miller para ayudar a ahorrar combustible, especialmente en el funcionamiento de carga parcial, una situación de conducción muy común en la vida cotidiana.

Excepcionalmente inteligente, intuitivo y personalizado El nuevo sistema operativo MB.OS eleva la movilidad a un nivel completamente nuevo. Todos los CLA están equipados con superordenadores conectados a Mercedes-Benz Intelligent Cloud.

Esto permite actualizaciones inalámbricas1 de todo el software del vehículo, incluidos los sistemas de asistencia a la conducción.

Gracias al MB.OS, el CLA ofrece a los clientes un nuevo mundo de experiencias personalizadas e interacción intuitiva entre el ser humano y el vehículo. La cuarta generación del sistema de infoentretenimiento MBUX integra inteligencia artificial (IA) tanto de Microsoft como de Google.

Mercedes CLA híbrido | Mercedes

La nueva pantalla MBUX Superscreen se extiende a lo largo de todo el ancho del salpicadero. Detrás de una gran superficie de vidrio se encuentran la pantalla del conductor de 26 centímetros (10,25 pulgadas), la pantalla central de 35,6 centímetros (14 pulgadas) y la pantalla del pasajero delantero de 35,6 centímetros (14 pulgadas).

Nuevo volante multifunción: el retorno de los interruptores de rodillo y basculante El nuevo volante mejora la ergonomía y permite un manejo más intuitivo.

Basándose en numerosas peticiones de clientes, Mercedes-Benz ha reintroducido algunos controles táctiles en este CLA híbrido, como un interruptor basculante para el limitador y DISTRONIC, así como un rodillo para el control de volumen.

Los paneles de interruptores capacitivos están perfectamente integrados y proporcionan ayudas táctiles para una mejor orientación. Además, se han eliminado algunas funciones del panel de control para una mayor claridad y facilidad de uso.

Precios: desde 46.675,00 €