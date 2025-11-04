Un modelo coreano, uno chino y otro francés, los coches eléctricos más vendidos en España durante el mes de octubre

BYD ha colocado a su modelo urbano Dolphin Surf como el turismo eléctrico de batería BEV más vendido en el mes de octubre en España, con 846 unidades entregadas, siendo la primera vez que este modelo de la marca asiática consigue este hito desde su llegada al mercado en junio de este año, según los datos facilitados este miércoles por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.

BYD Dolphin Surf | BYD

El mes de octubre también ha dejado al Kia EV3 como el segundo modelo más vendido del mes en el mercado eléctrico con 582 registros de la coreana en este mes, logrando un crecimiento multiplicado por cinco sobre sus datos de hace un año. Esto le permite volver a entrar en el podio de modelo más vendido de un mes en el mercado nacional tras el pasado mes de agosto.

Kia EV3 | Kia

El tercer lugar lo ha conquistado Renault con su R5 eléctrico, que por su funcionalidad dentro del segmento B ha logrado 434 entregas en el mes de octubre, un resultado tres veces mayor que hace un año, cuando comenzó a comercializarse este modelo.

Renault 5 | motor.atresmedia.com

Los diez modelos más vendidos se completan con el Jeep Avenger con 376 entregas, el BYD Atto 2 con 351, el Mini Mini con 341, el Tesla Model Y con 338, Skoda Elroq con 267, Hyundai Inster con 231 ventas y el BYD Atto 3 con 230.

El Model 3 y Model Y sufren la caida de Tesla en octubre

La compañía americana Tesla ha sufrido una caída del 30% en sus ventas en el pasado mes de octubre con 393 ventas, tras haber logrado en septiembre uno de los mejores meses que se le recuerdan en España.

Con estos datos de 2025, la compañía norteamericana consiguió vender solo 55 ejemplares del Model 3, casi la mitad que hace un año, que fue el vehículo eléctrico más vendido en agosto y septiembre y 338 unidades de su Model Y, que logró un crecimiento del 42%, manteniéndose en el séptimo puesto de los modelos más populares del décimo mes del año.

Tesla Model Y Standard | Tesla

Con estos datos, Tesla sigue por detrás en España respecto a su principal competidor en venta de vehículos eléctricos a nivel mundial, BYD que vendió 2.806 vehículos en el mes con sus gamas eléctricas e híbridas enchufables casi tres veces más que hace un año. Por ello, la asiática alarga más su distancia con Tesla en el acumulado del año un total de 19.423 modelos, casi seis veces más que en 2024.

No obstante, en el sumatorio de los diez meses de 2025, el rey de ventas sigue siendo el Tesla Model 3, con 7.722 entregas totales y una cuota de mercado del 9,5%, por delante de su 'hermano' Model Y con 4.924 y el KIA EV3 que ha presentado 4.924 ventas.