Es cómodo, deportivo, grande y brutal, la berlina de Hyundai con diseño radical que se renueva

El Hyundai Ioniq 6 renovado llega como la berlina grande que muchos esperaban: mantiene esa comodidad de marcha que le dio prestigio y, al mismo tiempo, ha ganado el gesto deportivo que le faltaba para no pasar desapercibida en carretera. Mide 4,92 metros y se nota en cada detalle, pero lo hace con sentido: diseño pensado para la eficiencia y una puesta a punto que prioriza el confort sin renunciar a una respuesta viva cuando se le busca el paso.

Si valoras viajar relajado, disfrutar de un habitáculo bien resuelto y no renunciar a una dosis de carácter cuando la carretera se retuerce, el Ioniq 6 actualizado es una opción coherente: más firme donde toca, más refinado en los materiales y con una autonomía —la variante intermedia— que, homologada en 680 km, cambia muchas reglas del juego para quien hace kilómetros.

Hyundai Ioniq 6 | Hyundai

Diseño: deportividad con propósito

Los cambios estéticos no son cosmética barata. Los nuevos paragolpes, faros y el spoiler trasero trabajan en favor de la aerodinámica y de una presencia más atlética, y esa mejora se aprecia en movimiento, no solo en fotos. El acabado bicolor y las llantas nuevas le dan una lectura más contemporánea, y la versión N-Line sube la apuesta con elementos visibles que también aportan aire fresco a la gama.

En el conjunto hay coherencia: la estética busca deportividad sin estridencias, y eso ayuda a que la berlina siga siendo elegante en ciudad y convincente en carretera. No es un deportivo, pero tiene voluntad de serlo cuando se le exige.

Y, lo más importante, todo esto no sacrifica el objetivo inicial del coche: ser una berlina cómoda y eficiente. Las líneas trabajan para bajar consumo y ruido, no para presumir en el aparcamiento.

Hyundai Ioniq 6 | Hyundai

Interior y habitabilidad: comodidad práctica

Dentro hay materiales mejores y detalles que funcionan: los espejos digitales pasan a equipamiento más habitual, el nuevo volante con iluminación según modo añade una lectura inmediata del carácter de la máquina, y la ergonomía mejora con huecos y guanteras más útiles para el día a día.

Los asientos, sobre todo en acabado N-Line con Alcantara y pespuntes rojos, mezclan sujeción con comodidad. Son adecuados para viajes largos sin que aparezca fatiga, y eso es clave en una berlina de casi cinco metros.

La altura en las plazas traseras paga el peaje de la silueta coupé, pero el espacio longitudinal es generoso. 401 litros de maletero y 45 litros en el vano delantero son cifras prácticas que resuelven viajes y compras con facilidad.

Hyundai Ioniq 6 | Hyundai

Gama y cifras: coherencia y una autonomía que cambia la conversación

La oferta mecánica (170, 228 y 325 CV) cubre perfiles distintos: eficiencia, máximo kilometraje y diversión. La versión intermedia, con 680 km homologados, es la jugada maestra para quien huye de la ansiedad por la carga y quiere hacer muchos kilómetros sin pasar por el cargador cada dos horas.

El N-Line de 325 CV aporta tracción total y sensaciones más firmes, justo lo que piden los que no renuncian al placer de conducción. Además, encaja con un cliente que quiere deportividad sin sacrificar practicidad.

Precios por confirmar, pero es razonable esperar continuidad frente a la generación anterior: mejor producto, mismo sentido del valor.

Hyundai Ioniq 6 | Hyundai

Sorprende en curva sin perder pulso cómodo

En asfalto el Ioniq 6 actual sorprende por el paso por curva. No es un GTi, pero su equilibrio y la puesta a punto permiten atacar con confianza sin que la suspensión pierda serenidad en carretera rápida.

La dirección transmite lo justo, la entrega eléctrica es progresiva y el aislamiento hace que los viajes largos sean notablemente relajados. Eso convierte la conducción diaria en algo agradable y las escapadas en autopista en puro disfrute.

Si buscas un coche eléctrico que te mime a diario y te deje apretar cuando toca, esta actualización no traiciona esa dualidad: confort primero, pero con capacidad para divertirse.

Hyundai Ioniq 6 2025 | Hyundai

Una berlina grande que hace las cosas bien

El Hyundai Ioniq 6 renovado resuelve la ecuación difícil: gran comodidad, autonomía real que facilita viajes largos y un punto de deportividad que le sienta bien. No es el coche más radical del mercado, pero sí uno de los más sensatos y mejor terminados en su segmento.

Si tu prioridad es viajar cómodo, evitar la ansiedad de recarga y disfrutar de una berlina con presencia, el Ioniq 6 merece mirar con atención. La versión N-Line añade carácter para quien no quiere renunciar al gusto por conducir.