Cómo configurar, conectar y colocar la baliza V-16, obligatoria desde el 1 de enero

Muchos modelos de baliza V-16 incluyen un código que permite verificar si el dispositivo está enviando correctamente la ubicación a la plataforma DGT 3.0. Para asegurarte de que tu baliza V-16 está realmente conectada y enviando señal a la plataforma de la DGT, el procedimiento es muy sencillo. En el lateral del dispositivo encontrarás un código IMEI, igual que el de un teléfono móvil. Ese código identifica de forma única tu baliza.

Con ese número, debes entrar en la web oficial de comprobación:

https://dgt.challux.com

Una vez dentro, solo tienes que introducir el IMEI en el campo correspondiente. La propia web te indicará los pasos y te recordará que, para realizar la comprobación, es necesario encender la baliza y dejarla funcionando durante unos cinco minutos. Ese es el tiempo que tarda en establecer la conexión con la red NB-IoT y enviar la señal a la plataforma DGT 3.0.

Durante esos minutos puedes ir actualizando la página para ver si la plataforma ya ha detectado tu dispositivo. Cuando la baliza se conecte correctamente, la web mostrará varios datos clave:

Nivel de batería , para saber si la baliza está cargada.

, para saber si la baliza está cargada. Estado de la c onexión NB-IoT , que confirma que el envío de datos funciona.

, que confirma que el envío de datos funciona. Estado del GPS, indicando si la geolocalización está activa.

Si esos tres indicadores aparecen correctos, tu V-16 está lista para usarse en una emergencia con total seguridad y cumpliendo la normativa.