Las ayudas directas del Plan Auto 2030 dispararán las ventas de motos eléctricas un 26% en 2026

Las matriculaciones de motos eléctricas crecerán un 26% el próximo año, hasta superar las 11.500 matriculaciones, gracias a la reactivación de las ayudas por parte del Gobierno con el Plan Auto 2030, según datos de la consultora MSI analizados por el fabricante español Velca.

Este dato será 12 puntos mayor que el crecimiento esperado para este ejercicio, del 14%, hasta los 9.123 vehículos. Este impulso al vehículo eléctrico vendrá marcado por la nueva línea de ayudas anunciada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "seguir incentivando la compra de vehículos eléctricos a través del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros en 2026 en ayudas directas a la compra".

Tras tres ediciones del Plan Moves, caracterizado por un sistema de ayudas indirectas aplicado de forma desigual por las comunidades autónomas, Velca valora positivamente que el Gobierno haya incorporado como reclamaba el sector incentivos directos evitando que los usuarios tengan que adelantar el importe completo y esperar (en algunos casos hasta dos años) para recibir el dinero.

Velca Tramontana | VELCA

Asimismo, estas ayudas serán gestionadas directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas. A falta de conocer el cómo, pues las ayudas son competencia de ellas, Velca considera que esto garantizará que ningún solicitante se quede sin ella por agotamiento de fondos en su comunidad.

Además de los planes de ayudas públicas directas, este repunte de las motos eléctricas se enmarca en un contexto de transformación urbana. El aumento del número de ciudades con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) está actuando como catalizador pues la etiqueta ambiental, que determina el mayor o menor grado de accesibilidad para conducir en los centros urbanos, es ya uno de los principales factores en la decisión de compra.

Inicio ZBE Centro | Europa Press

Crecimiento por segmentos de las dos ruedas eléctricas

Por categorías, y de acuerdo a las estimaciones de MSI, los ciclomotores eléctricos aumentarán sus ventas un 13% en 2025 y cerca de un 25% en 2026. En el caso de las motocicletas, todos los modelos de más de 50 cc, el crecimiento será similar con un avance del 14% en 2025 y del 26% en 2026.

En contraste, las previsiones de crecimiento para los modelos de gasolina son más moderadas con una subida del 8% en 2025 y del 12% en 2026. Esto refuerza la expectativa de que la moto eléctrica se expandirá a un ritmo más rápido que la combustión.

Como resultado, el mercado total de las dos ruedas (gasolina + eléctrico) cerrará 2025 con un crecimiento del 8% con casi 257.000 unidades y del 12% en 2026 en torno a 289.000 matriculaciones.

Un mecánico da los últimos toques para convertir una moto de combustión en una moto eléctrica en Francia. | EFE

Velca anticipa un cierre de 2025 en positivo

En este entorno favorable, Velca prevé cerrar 2025 de nuevo con resultados positivos. El fabricante español ha reforzado su gama con tres lanzamientos clave este año: la nueva Calima S 2025, la Nude su primera naked, y la Eon, su primera maxiscooter eléctrica.

Con esta ofensiva, Velca avanza hacia su objetivo de ofrecer un modelo eléctrico en cada segmento, desde ciclomotores urbanos hasta motocicletas de mayor potencia para recorridos más largos.

Según el consejero delegado de Velca, Emilio Froján, "el Gobierno, por fin, actúa con determinación y establece un plan de incentivos directos". "Con este nuevo contexto, el mercado de las motos eléctricas en España entrará en una fase de madurez", ha afirmado.