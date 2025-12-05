El aviso inesperado de la OCU: por qué conviene variar la gasolinera donde repostas

Muchos conductores tenemos la costumbre de repostar siempre en la misma gasolinera: por comodidad, por costumbre o porque simplemente nos queda de camino. Pero la OCU ha lanzado un aviso inesperado: no es recomendable hacerlo siempre en el mismo sitio, y tiene una explicación bastante lógica.

Según su análisis, la calidad del combustible es prácticamente la misma en todos los tipos de estaciones. Todas cumplen la normativa y, en general, no hay diferencias relevantes que afecten al motor. Sin embargo, la OCU insiste en que conviene variar de gasolinera por un motivo clave: el estado de los depósitos de almacenamiento.

Si siempre repostamos en la misma estación y esa gasolinera tiene los depósitos sucios, húmedos o mal mantenidos, el riesgo se multiplica. Hablamos de impurezas o sedimentos que podrían acabar en el sistema de inyección del coche, provocando averías caras que no tienen nada que ver con la marca del combustible, sino con la conservación del lugar donde se almacena.

Además, la OCU recuerda otros trucos útiles: los mejores días para repostar suelen ser los lunes, cuando los precios tienden a ser más bajos, y es mejor evitar los fines de semana o festivos por los picos de demanda.

Así que ya sabes: alterna surtidores, revisa precios y no te cases con una sola gasolinera. Tu coche, y tu bolsillo, te lo agradecerán.