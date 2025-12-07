Dos urbanitas adelantados: los conceptos pioneros de Fiat que hoy circularían en Europa ¿sin mayor asombro?

Me interesa el juego de imaginar qué prototipos del pasado harían pie en los tiempos que corren. Abocada la industria europea a la movilidad urbana y apostando para ello a un volumen cada vez más grande de vehículo eléctricos mini, me pregunto si a estos dos ejemplos italianos se los debiera considerar candidatos para las cadenas de producción y concesionarios de hoy en día.

El Fiat X1/231972 y el Fiat Vettura Urbana 1976, conceptos inherentes lanzados 50 años atrás, fueron dos entendidos en su tiempo y a la vez dos adelantados. Dos ideas no incomprendidas del contexto signado por la urgencia de compactos y motores de bajo consumo en días de Crisis del Petróleo, pero que propusieron una visión de movilidad cien por ciento eléctrica en lugar de motores de combustión eficientes.

Fiat X1/23 1972 | Fiat

Es decir, más allá de que las necesidades de la industria ya colocaban el debate de la movilidad limpia en ciudad sobre la mesa, no dejaban de representar una excepción para aquella época: dos urbanitas difícil de imaginar en aquel mercado del automóvil, aunque lógicas como coches experimentales. De allí lo de adelantados a su tiempo: estas rarezas italianas ya visualizaban ese futuro eléctrico que finalmente ha llegado para quedarse.

¿Dos conceptos, entonces, que hoy circularían por las calles de Europa sin demasiadas objeciones? Un escenario que dependería de los factores y de para qué nicho se los reinterprete. Por funcionalidad, diría que las condiciones del Fiat X1/23 –interior con dos plazas, potencia de 13,5 CV y capacidad de trasladarse hasta 80 km con una sola carga– lo posicionarían en la competencia de los vehículos de movilidad personal, de cuadriciclos eléctricos –hoy representados en Fiat por el Topolino– caracterizados por ofrecer autonomías inferiores a los 100 km.

Fiat Topolino | Stellantis

Claro, teniendo en cuenta las mejoras que necesitaría para considerarse un microcoche viable para la producción en serie, como la vinculada a su peso: los excesivos 820 kg que registraba en la báscula le resultarían un contratiempo si hoy se lo pensara como una posibilidad para el cliente. Si de viabilidad hablamos, más candidato sería –y lo era en aquella década de 1970, de hecho– el Fiat Vettura Urbana, nacido como respuesta a esas insuficiencias que el X1/23 exponía.

Un concepto eléctrico con más certezas y más aproximado a una eventual fabricación en masa desde el momento en que se diseñó sobre la base del popular utilitario Fiat 126. Con sus dos filas de asientos, este segundo prototipo sí proponía una visión de urbanita –nada de cuadriciclo– y en la gama actual de la marca acompañaría a los Fiat 500 híbrido y eléctrico en el segmento A, pero marcaría un atractivo extra si se lo reversionara con esas puertas corredizas, al día de hoy novedosas para un vehículo de su tipo. Hablando de marcar diferencias…

La estética, gran punto de debate final. Poco que decir respecto de que los concept cars se rigen por posibilidades ilimitadas de diseños. Una regla que trasciende a las épocas y las modas. Serían hoy modelos lógicos por sus mecánicas sostenibles, pero teniendo en cuenta este apartado de cierre, difícil imaginarlos por las ciudades europeas sin que se generara asombro en quien los ve pasar. El X1/23 y el Vettura Urbana son dos rarezas que, sin dudas, romperían. Uno con la simpática silueta estilo boomerang, el otro creyéndose una furgoneta a escala en miniatura.

Fiat 126 Vision | MA-DE Studio

Sin embargo, en estos casos se suele imponer la realidad al deseo. La industria ya ha virado a diseños inexpresivos que se repiten, incluyendo a los coches más compactos, y viene, al mismo tiempo, abusando del recurso de las reinterpretaciones de clásicos de serie. ¡Si incluso cinco años atrás MA-DE, un estudio de diseño italiano, presentó un revival del propio 126 que ofició de fiel reflejo de las figuras que hoy se encuentran en los catálogos!

Distinto sería convertir en modelos de producción actuales a diseños fuera de lo común, y entonces nos preguntaríamos de qué manera se aplicaría lo retro, cuánto se desvirtuaría el dibujo original hasta el resultado final para el coche de serie. ¿Cómo resolvería en este caso Fiat, si quisiese respetar la esencia visual a como dé lugar, ante factores influyentes como la autonomía y los estándares de seguridad actuales requeridos para esta especie de movilidad?

Hay recientes retornos en modo eléctrico seductores, que no decepcionan y demuestran estar a la altura de sus llamativos antepasados de gasolina –el Twingo, uno que rápidamente viene a mi mente–. Si existiese la oportunidad de regresarlos para el cliente, estos dos italianos estarían en otro nivel de grata anomalía si se retocara poco y nada en el proceso de reinterpretación.