La gran incertidumbre sobre si los coches con Etiqueta B podrán seguir circulando por las ciudades a partir de 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) considera que un vehículo lleva etiqueta B si es un turismo de gasolina matriculado entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2005, o un diésel entre 2006 y agosto de 2015. Bajo ese distintivo igual se esconden automóviles que ya rondan los 15-20 años de vida. Muchos circulan sin mayores problemas hoy… pero eso podría cambiar.

Mucho se ha hablado de que los coches con etiqueta B de la DGT verán como su circulación normal será limitada drásticamente, a partir de 2026. No se ha confirmado todavía pero es un rumor que lleva tiempo en circulación. El caso es, ¿por qué cambiar de coche si el mío, con etiqueta B, funciona perfectamente? Y no solo eso, en muchos casos, para comprar un coche similar al que se posee, hay que invertir una suma de dinero demasiado alta, con una financiación difícil de afrontar si no entra más de un sueldo en casa, o bien, uno muy alto.

Casos específicos: vehículos de más de 8 plazas y vehículos pesados tienen otros plazos y condiciones para llevar etiqueta B. Lo que nadie discute es que esa pegatina amarilla ya es una especie de cuenta atrás y serán miles de coches los afectados.

¿Qué va a pasar en 2026?

Con miedo, preguntan los conductores: ¿será 2026 el año de la sentencia para la etiqueta B? El problema es que no hay una prohibición nacional automática. La DGT no emitirá una orden estatal para vetar estos coches: cada municipio decide su calendario.

Si vives en Madrid, Barcelona, Bilbao o cualquier urbe con ZBE (Zona de Bajas Emisiones), tu situación puede ser muy distinta a la de alguien que vive a diez kilómetros, en un pueblo sin restricciones.

En Cataluña, por ejemplo, se prevé que los coches con etiqueta B no circulen ya desde 2026 durante los episodios de contaminación, y para 2028 posiblemente ni siquiera en condiciones normales.

Ciudades que ya ponen fecha

Algunos ayuntamientos ya han hecho el primer movimiento. En Bilbao, por ejemplo, se notificó que desde el 15 de junio de 2025 los coches con etiqueta B no podrán circular por la ZBE los días laborables de 7:00 a 20:00.

En Madrid, de momento, no se aplicará una restricción adicional a los vehículos con etiqueta B más allá de las normas actuales, pero el calendario puede cambiar en cualquier momento.

Así que, amigo conductor: el “ya veremos” es lo que peor sienta cuando tienes que planear tu rutina diaria. Nadie sabe si dentro de seis meses podrás aparcar donde hoy aparcas.

¿Y tú qué puedes hacer?

Nunca es tarde para estar listo. Primero, averigua si tu municipio tiene ZBE –todos aquellos con más de 50.000 habitántes deberían tener una habilitada–, qué normativa aplica y si ya ha fijado un calendario para restringir la etiqueta B.

Luego, valora el coste de seguir con ese coche: mantenimiento, posibles sanciones, aparcamiento y hasta el impacto en la reventa.

Por último, piensa el salto al siguiente escalón (etiqueta C, ECO o Cero Emisiones) como algo probablemente inevitable. No porque lo diga la DGT, sino porque cada ciudad está empujando su propio cambio.

Si tienes un coche con etiqueta B, quizá convenga dejar de mirarte el retrovisor y empezar a mirar por el parabrisas. Porque 2026 está a la vuelta de la esquina y puedes encontrarte con una sorpresa desgradable. La simple verdad: no es un problema técnico, es un problema de calendario y de ciudad. Y esas dos cosas… sí se pueden cambiar, pero no de un día para otro.