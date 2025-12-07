La avería silenciosa del eléctrico: ¿Sabías que la transmisión de tu BEV tiene un aceite que se debe cambiar?

Una de las cosas que más se comenta a favor de los coches eléctricos, tiene que ver con su autonomía, sí, pero también con su menor mantenimiento frente a un coche con motor de combustión. El objetivo final, por lo general, es destacar que, aunque son más caros, en el fondo, son más baratos de usar –una energía más barata, un mantenimiento más barato y, según la zona de residencia, aparcamiento gratis–.

Y no falta razón en esos argumentos. El motor de combustión, por su diseño y funcionamiento, tiene un mantenimiento relativamente alto. Es algo que casi no ha cambiado en los más de 130 años de evolución de la tecnología. Se han alargado los periodos de paso por el taller, pero todo es igual, o casi, desde hace décadas y que tiene que con la sustitución de cosas como el aceite, los filtros o los fluidos de la caja de cambios, cosas que no se realizan en un eléctrico.

O mejor deberíamos decir que casi no se realizan, pues todo coche eléctrico tienen un mantenimiento específico, en el que, a veces, se ocultan cosas. ¿Sabías que hay coches eléctricos a los que se debe cambiar el refrigerante? Y no solo eso, también hay que cambiarles el aceite.

Un técnico ensamblando una transmisión | Schaeffler

La transmisión de todo eléctrico tiene aceite

Se dice que los coches eléctricos no tienen caja de cambios, y si pensamos en una caja de cambios tal y como la conocemos, efectivamente, no tienen. Lo que incorporan es una transmisión de una sola velocidad, compuesta, como toda caja de cambios, por ruedas dentadas. Es decir, hablamos de un engranaje –un engranaje es un conjunto de ruedas dentadas o piñones– fabricado con metal, que está lubricado por aceite.

Dicho aceite no es eterno, debe cambiarse cada cierto tiempo que, según la marca, varía entre los 80.000 y 120.000 kilómetros. La transmisión de un coche eléctrico se ve sometida a unos esfuerzos muy altos por la elevada fuerza de los motores y por el elevado peso de los vehículos y siempre sobre las mismas piezas. Eso conlleva un mayor desgaste –en una caja de cambios tradicional, los piñones se suceden según la marcha engranada y no siempre soporta los esfuerzos el mismo conjunto–.

Muchos fabricantes no incluyen este mantenimiento en sus manuales, aunque si preguntas a cualquier mecánico, te dirá que todo fluido tienen mantenimiento –es decir, hay que cambiarlo cada cierto tiempo–. Si no cambiamos el aceite de la transmisión, puede provocar una avería bastante cara.

Coches eléctricos | EP

El error que todos cometen

Hay una idea entre los fanáticos de los coches eléctricos que es completamente errónea, y además, puede ser cara: no hay que cambiar el aceite de la caja de cambios, porque su funcionamiento es diferente. Vamos a ir por partes, porque esto no es correcto.

Los coches eléctricos, como ya se ha dicho, no tienen caja de cambios como tal, es una transmisión de una sola relación. El caso es que esa transmisión funciona como una caja de cambios normal, pero sin cambios de velocidades, es decir, hay ruedas dentadas que se tocan y rozan. Eso genera muchísimo calor, pero también un elevado desgaste del metal. Si no hubiera aceite –algunas marcas y algunos aficionados lo llaman “fluido de transmisión”–, los piñones acabarían destruidos y soldados entre sí en apenas segundos.

Ese cambio cuesta apenas unos cientos de euros, pero la avería por no cambiarlo puede ser 10 veces más. Es cierto que nadie, o casi nadie, cambia el aceite de la caja de cambios y nunca pasa nada, pero la caja de cambios de un coche con motor de combustión no está sujeta a los esfuerzos de una transmisión de un eléctrico.