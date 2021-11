¿Cómo es el kit de emergencia que debes llevar en el coche según la DGT?

Más información Más del 50% de los españoles tendrán que cambiar de coche en poco más de un año

Con la llegada del temporal hemos ido recopilado una serie de consejos útiles para enfrentarnos a diferentes escenarios: carreteras con nieve, con hielo… Hemos aprendido a colocar las cadenas y ahora queremos hacer especial énfasis en cómo debemos equipar el interior del coche. O lo que es lo mismo: este el kit de emergencia que deberías llegar, siguiendo las recomendaciones de la DGT.

Lo primero que debes tener en cuenta es que hay una serie de elementos que son obligatorios: si no los llevas en el vehículo te expones a ser sancionado. Hablamos, claro está, de la documentación del vehículo (que está recogida en la aplicación miDGT, pero que no está de más llevar en formato físico por si tu teléfono se queda sin batería), del chaleco reflectante, de los triángulos de emergencia o de la luz V-16 y del kit para arreglar pinchazos (desde hace un tiempo la rueda de repuesto ya no es obligatoria, pero sí hay que llevar las citadas herramientas).

Con el frío intentamos entrar más abrigados al coche | Freepik

Elementos aconsejables, pero imprescindibles

Esta lista puede ser ampliada con equipamiento que es recomendable y, al mismo tiempo, imprescindible porque nos puede ayudar a solventar un imprevisto e, incluso, puede salvarnos la vida. Hace unos días la DGT publicó un conjunto de elementos orientativos que fueron muy comentados en las redes porque, entre ellos, figuraba una pala, un remolque o un traje de agua. Muchos coches, probablemente, no tengan espacio para albergar estas herramientas… pero sí las siguientes: