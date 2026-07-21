El coche de menos de 15.000 euros que más ofrece no es de Dacia, no es chino, ni de una marca nueva desconocida

Comprar un coche nuevo por menos de 15.000 euros ya es complicado. Encontrar por ese dinero un SUV de más de cuatro metros, con un motor turbo de 135 CV y un maletero de 427 litros lo es todavía más. Sin embargo, hay un modelo que acaba de colocarse en esa posición: el KGM Tívoli, disponible desde 14.700 euros con promociones.

Y aquí aparece uno de sus argumentos más curiosos. KGM puede parecer otra de las muchas marcas desconocidas que han llegado recientemente al mercado español, pero no lo es. Tampoco es china. Se trata del nuevo nombre de la antigua SsangYong, una compañía surcoreana que lleva décadas fabricando SUV y todoterrenos y que vende coches en España desde mucho antes de la actual invasión de nuevas marcas asiáticas.

KGM Tívoli | KGM

Por 14.700 euros ofrece cifras que ya no son habituales

El principal atractivo del Tívoli está en la combinación entre tamaño, motor y precio. Con 4,25 metros de longitud, no estamos hablando de un pequeño coche urbano con apariencia de todocamino, sino de un SUV compacto que puede cumplir perfectamente como coche principal.

Su maletero ofrece 427 litros de capacidad, una cifra considerable teniendo en cuenta lo que cuesta. De hecho, encontrar actualmente un coche nuevo de gasolina por unos 15.000 euros obliga normalmente a mirar modelos bastante más pequeños, como demuestra la lista de algunos de los coches nuevos de gasolina más baratos que todavía pueden comprarse.

El KGM Tívoli añade además un motor que se aleja bastante de lo habitual en la zona más económica del mercado. Se trata de un 1.5 turbo de cuatro cilindros y 135 CV, asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades y a la tracción delantera.

No es una cifra especialmente espectacular para un SUV moderno, pero sí resulta poco habitual en un coche que cuesta menos de 15.000 euros. Muchos de sus posibles rivales por precio recurren a motores atmosféricos o bloques turbo más pequeños y menos potentes.

De hecho, el Tívoli ya destacaba anteriormente por su relación entre precio, tamaño y potencia incluso cuando costaba bastante más. El SUV coreano ya se situaba entre las opciones más económicas de su tamaño, pero la nueva promoción rebaja todavía más la barrera de entrada.

KGM Tívoli | KGM

Parece una marca recién llegada, pero KGM es la antigua SsangYong

El nombre probablemente sea el principal inconveniente comercial del coche. Muchos compradores todavía no saben exactamente qué es KGM y pueden pensar que estamos ante una nueva compañía surgida al calor del desembarco de fabricantes asiáticos en Europa.

En realidad, KGM es la nueva denominación comercial de SsangYong. Por eso modelos como el Tívoli, el Korando, el Rexton o el Torres pueden resultar familiares aunque ahora luzcan unas siglas diferentes en el frontal.

El propio Tívoli lleva años comercializándose en nuestro mercado. De hecho, ya era uno de los SUV con mejor relación entre precio y prestaciones cuando se vendía por 15.400 euros. Ahora su tarifa promocionada cae otros 700 euros y lo sitúa en un terreno donde prácticamente solo encontramos coches urbanos y utilitarios.

Esto también permite entender por qué el Tívoli no responde a la fórmula habitual de algunas marcas de bajo coste que simplifican al máximo el producto. KGM hereda la experiencia de un fabricante históricamente especializado en SUV y vehículos 4x4.

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El precio es su gran baza, pero hay que aceptar la etiqueta C

El Tívoli más barato utiliza exclusivamente gasolina y, por tanto, tiene etiqueta C de la DGT. Ese es probablemente su punto más débil frente a modelos que recurren al GLP o a algún sistema de hibridación para conseguir el distintivo ECO.

Para un conductor que viva fuera de una gran ciudad puede no resultar especialmente importante, pero la situación cambia para quienes acceden habitualmente a zonas de bajas emisiones. Aunque disponer de una etiqueta C no significa automáticamente que un coche tenga prohibido circular por todas ellas, las restricciones dependen de las normas que establezca cada ayuntamiento.

KGM, precisamente, está intentando resolver ese problema en otros modelos de su gama. El Korando puede recibir una adaptación a GLP por 1.500 euros que le permite conseguir la etiqueta ECO, una solución interesante para quien necesite más espacio y quiera evitar algunas de las limitaciones asociadas a los coches de gasolina convencionales.

Este modelo mide 4,45 metros, alcanza los 551 litros de maletero y puede configurarse incluso con tracción total. El Korando se ha convertido además en una alternativa económica entre los SUV familiares con etiqueta ECO.

KGM Tívoli | KGM

No hay muchos coches que den tanto por menos de 15.000 euros

El KGM Tívoli no es el coche más moderno tecnológicamente del mercado y tampoco puede competir con las ventajas de una etiqueta ECO. Pero su propuesta se entiende perfectamente cuando miramos el precio.

Por 14.700 euros ofrece una carrocería de 4,25 metros, cinco plazas utilizables, 427 litros de maletero y un motor turbo de 135 CV. Es decir, características que hasta hace relativamente poco tiempo asociábamos a coches situados varios miles de euros por encima.

Y quizá eso sea precisamente lo que lo hace más interesante. No es un Dacia, no es uno de los nuevos coches chinos que acaban de llegar a España y tampoco pertenece realmente a una marca sin experiencia.

KGM simplemente es el nuevo nombre de un viejo conocido. Y mientras buena parte del mercado sigue subiendo precios, el antiguo SsangYong Tívoli acaba de colocarse por debajo de una barrera de 15.000 euros en la que cada vez quedan menos coches.