La 'española' Horse presenta un innovador motor para eléctricos alimentado con metanol

Horse Powertrain, especializada en soluciones innovadoras de sistemas de propulsión híbridos y de combustión de bajas emisiones, ha presentado su nuevo sistema de propulsión extensor de autonomía HORSE D20 Methanol.

Presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de Pekín 2026, el HORSE D20 Methanol está diseñado para vehículos eléctricos de autonomía extendida (REEV), donde actúa como fuente de energía de reserva para recargar la batería del vehículo. Con una potencia de hasta 105 kW, el sistema de propulsión pesa 170 kg y combina un motor, electrónica de potencia y un motor de cuatro cilindros turboalimentado de 2.0 litros.

HORSE D20 Methanol | Horse Powertrain

Está diseñado para funcionar con mezclas de metanol al 100% e incorpora tecnologías de vanguardia, como un sistema de encendido de alta energía de 240 mJ que permite una combustión ultradelgada de metanol en los cilindros. Además de mejorar el consumo de combustible, estas tecnologías permiten arranques en frío con metanol puro a temperaturas tan bajas como -35 °C. Las emisiones de NO x del HORSE D20 Methanol cumplen con la norma china CN6b de 35 mg/kWh y, por consiguiente, con la norma Euro 7 de 60 mg/km.

La clave del sistema de propulsión reside en su arquitectura de generador, que consiste en un motor de flujo axial montado directamente sobre el cigüeñal. A diferencia de los motores de flujo radial tradicionales, donde el rotor suele ser un cilindro alojado dentro del estator, las arquitecturas de flujo axial disponen el rotor y el estator como discos apilados uno encima del otro. En su caso, el motor de flujo axial tiene un diseño "sin yugo" que consta de dos rotores que rodean un único estator.

En comparación con un motor de flujo radial equivalente, el nuevo motor de flujo axial del HORSE D20 Methanol es un 46 % más corto y ofrece un 63 % más de potencia en kW por unidad de volumen. Además, el motor cuenta con una eficiencia eléctrica del 96,4 %, gracias a soluciones como un módulo de potencia de carburo de silicio integrado que minimiza las pérdidas eléctricas.