Un SUV compacto para los tuyos puedes conseguirlo por menos de 16.000 €

Las oportunidades siempre están ahí, incluso en el mercado de los coches. No en vano, son la segunda inversión más importante que podemos hacer en nuestra vida y por eso conviene aprovecharlas. Si además necesitas un vehículo que sea muy barato y que pueda acogerte a ti y a los tuyos, aquí la tienes. Porque el KGM Tívoli tiene una oferta apetitosa a más no poder durante este mes de agosto y desde Centímetros Cúbicos te animamos a aprovecharla. No todos los días vas a encontrar algo así, así que lo mejor es que sigas leyendo lo que te tenemos que contar por aquí.

Tira pero bien

El KGM Tívoli tiene en sus adentros un motor de cuatro cilindros alimentado por gasolina 1.5 turbo de 135 CV de potencia, por lo que ten claro que empuja y mucho. Lo agradecerás sobre todo en aquellos viajes por carretera que hagas a la playa o a un sitio lejano que te apetezca visitar. Este conjunto está ligado a una caja de cambios manual de seis marchas y que homologa unas cifras de consumo de siete litros por cada 100 kilómetros recorridos. Todo ello le vale lucir la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT). No obstante, has de saber que también tiene opción de etiqueta Eco en su catálogo con GLP.

Tiene maletero para dar y regalar

A pesar de lo que pueda aparentar por el hecho de encuadrarse en el segmento B-SUV, lo cierto es que el KGM Tívoli tiene un maletero al que le cabe prácticamente todo lo que le eches. De esta manera, parte de una capacidad de 427 litros de almacenamiento y puede superar los 1.000 con los asientos abatidos. En lo que respecta a su habitáculo, está dotado de un equipamiento que cumple y que tiene lo que tiene que tener.

Entre las prestaciones que ofrece de entrada en esta versión de oferta figuran: aire acondicionado, control de crucero con limitador de velocidad, alerta de carril involuntario, lector de señales de tráfico, aviso precolisión, frenada automática de emergencia en ciudad, radio 2 DIN, bluetooth, USB, volante multifunción, elevalunas eléctricos, sensor de estacionamiento trasero, sistema multimedia dotado de pantalla de ocho pulgadas, climatizador bizona, etc. Has de saber también que los materiales con los que se ha confeccionado su tapicería son convencionales y están en la media de lo que se ve hoy en día.

La oferta: disponible desde 15.400 €

Si no es un chollo comprar un coche hoy en día por tan sólo 15.400 €, ¿entonces qué es? El KGM Tívoli puede ser tuyo a cambio de esa cantidad ridícula siempre y cuando cumplas con las condiciones de financiación que te dicte la marca.