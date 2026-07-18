Nissan ya tiene su propio Dacia Duster: un SUV barato con aspecto de Patrol, 163 CV y un enorme maletero

Nissan ha encontrado una fórmula muy sencilla para regresar con fuerza a uno de los segmentos más importantes del mercado: tomar como punto de partida la arquitectura del Dacia Duster y transformarla en un SUV con aspecto de pequeño Nissan Patrol. El resultado se llama Nissan Tekton, tiene motores de hasta 163 CV, un maletero de 518 litros y un precio sorprendentemente bajo. Sin embargo, por ahora, su llegada a Europa no está confirmada.

El Dacia Duster de Nissan no parece un Dacia

La relación entre el Nissan Tekton y el Dacia Duster es mucho más estrecha de lo que su diseño permite imaginar. Ambos forman parte de la misma familia técnica de la alianza Renault-Nissan y se fabrican en la planta de Chennai, en India. Comparten buena parte de su arquitectura, proporciones y soluciones mecánicas, aunque Nissan ha realizado un importante esfuerzo para proporcionar a su modelo una identidad propia.

Nissan Tekton | Nissan

En lugar de limitarse a cambiar los logotipos y rediseñar los paragolpes, Nissan ha vestido al Tekton como una especie de Patrol en formato compacto. El capó elevado, los pasos de rueda musculosos, la firma luminosa en forma de C y la robusta parte frontal buscan trasladar la imagen del gran todoterreno de la marca a un vehículo mucho más pequeño y asequible.

El Tekton mide 4,35 metros de longitud, 1,82 metros de anchura y 1,67 metros de altura, con una distancia entre ejes de 2,66 metros. Sus dimensiones lo sitúan en el corazón del segmento de los SUV compactos, donde tendría que enfrentarse a modelos como el Hyundai Tucson, el Kia Sportage o el Nissan Qashqai.

También conserva una de las cualidades que han convertido al Dacia Duster en uno de los SUV más sensatos del mercado: una carrocería elevada y preparada para desenvolverse fuera del asfalto. El Nissan anuncia 212 milímetros de altura libre al suelo, una cifra superior a la de muchos SUV que únicamente aparentan ser todoterrenos.

Nissan Tekton | Nissan

Mucho espacio y un interior bastante más sofisticado

En el interior, Nissan ha intentado distanciar nuevamente al Tekton de su pariente de Dacia. El salpicadero presenta dos pantallas contiguas, tapicerías de varios colores, molduras decorativas y un diseño general más tecnológico. Las versiones superiores pueden incorporar techo solar panorámico, cámara de visión de 360 grados, freno de estacionamiento eléctrico y un sistema multimedia con servicios de Google integrados.

También puede equipar asistentes de conducción de nivel 2, seis airbags, control de estabilidad, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y control de presión de los neumáticos. Además, el modelo ha obtenido cinco estrellas en las pruebas de seguridad Bharat NCAP realizadas para el mercado indio.

Uno de sus argumentos más llamativos está detrás de los asientos posteriores. Nissan declara 518 litros de maletero medidos hasta la bandeja, que se convierten en 700 litros si se aprovecha el espacio disponible hasta el techo. Al abatir la segunda fila, la capacidad máxima alcanza los 1.789 litros.

Nissan Tekton | Nissan

Hasta 163 CV, pero sin motor híbrido

La gama comienza con un motor de gasolina de tres cilindros, un litro y turbocompresor que desarrolla aproximadamente 100 CV y 160 Nm. Está asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades y homologa un consumo de 19,4 km/l según el ciclo utilizado en India, equivalente a unos 5,2 l/100 km.

Por encima aparece un motor 1.3 turbo de cuatro cilindros con 163 CV y 280 Nm. Puede combinarse con un cambio manual o con una transmisión automática de doble embrague. Esta última versión acelera de 0 a 100 km/h en menos de diez segundos.

De momento, Nissan no ha anunciado una mecánica híbrida ni una variante con tracción total, dos opciones que resultarían especialmente interesantes si el Tekton terminase llegando a Europa. Su gama india está formada únicamente por versiones de gasolina y tracción delantera.

Nissan Tekton | Nissan

Su precio es tan destacable como el del Duster

En India, el Nissan Tekton cuesta entre 1,049 y 1,859 millones de rupias, lo que al cambio representa aproximadamente entre 10.500 y 18.500 euros. Evidentemente, esos precios no podrían trasladarse directamente al mercado europeo debido a los impuestos, los aranceles y los requisitos de homologación.

Nissan prevé exportarlo a numerosos países de Oriente Medio y África, pero Europa no figura entre los destinos confirmados. Esa es la gran incógnita que deja este nuevo SUV: Nissan ya tiene un Duster propio, más potente, tecnológico y vestido de pequeño Patrol, pero todavía no sabemos si permitirá comprarlo en España.