LO MEJOR DE LA SEMANA: tercera generación del Audi Q7, el stand más grande de la historia del Goodwood Festival of Speed y los World Car Awards

Con una alta capacidad todoterreno, gracias a su distancia al suelo, capacidad de vadeo de 470 mm y el sistema Selec-Terrain con modos de conducción off-road, el nuevo Jeep Compass mezcla estilo funcional para el día a día y destreza para aventurarse fuera del asfalto. Lo más llamativo de su equipamiento es su conducción autónoma de nivel 2, una pantalla central de 16 pulgadas y un maletero de 550 litros. Las opciones de motorización pasan por una e-Hybrid de 145 CV, una 100% eléctrica de 213 CV, y la más novedosa, una híbrida enchufable.

Jeep Compass 2026 | Jeep

La tercera generación del Audi Q7 ya está aquí para revolucionar aún más el legado que había creado con éxito en el segmento de los SUV. Diseño exterior potente y expresivo con una iluminación digital muy llamativa, y un habitáculo disponible con cinco, seis o siete plazas, para una versatilidad y practicidad en el día a día; incluido un techo panorámico iluminado con transparencia regulable. Y dos motores microhíbridos diésel a elegir con 245 ó 299 CV.

Pero Audi también ha actualizado este 2026 su superventas eléctrico, el Q4 e-tron. Lo más interesante está en el interior, más digital que nunca, con accesos intuitivos y una gran amplitud. Y en el exterior presenta un diseño más definido y funciones de iluminación inteligentes. También se ha aumentado la autonomía, hasta los 592 kilómetros; y la carga, que es posible añadir 185 kilómetros en solo 10 minutos.

Audi Q4 e-tron | Audi

El Grupo BYD ha aprovechado una de las citas más importantes del mundo automovilístico, el Goodwood Festival of Speed 2026, para presentar, nada más y nada menos que ocho novedades, con el stand más grande de la historia de este evento. BYD presentó el Dolphin G DM-i, que lo hemos visto ya en Centímetros Cúbicos, y la pick-up Shark. Por su parte, y la atracción principal, fue el Denza Z, en sus versiones coupé y Racing, además de presentarse el Denza BAO5. Y Yangwang, la marca de lujo de BYD, mostró los modelos U9 Xtreme, el coche de serie más rápido del mundo; y el U8L, un SUV premium que, además puede sumergirse en el agua;, y la berlina ejecutiva U7.

Los World Car Awards inician su vigesimotercera edición consolidándose como uno de los premios del automóvil con mayor repercusión mediática del mundo, en los que nuestro director, Fernando Gómez Blanco, es uno de los jurados españoles junto a Pablo García, de Motor1 España. Durante la temporada 2025-2026, los World Car Awards alcanzaron a más de 493 millones de personas. Así, el calendario arrancará este próximo mes de septiembre con la presentación de los vehículos candidatos y concluirá en marzo de 2027 con la entrega de premios durante la celebración del Salón Internacional del Automóvil de Nueva York.

En el 2025 Seat celebró su 75 aniversario, algo que pudimos vivir desde su famosa Nave A 122, donde se recoge su colección de coches Seat Históricos. Ubicada en la Zona Franca de Barcelona, ahora amplía su exposición de 184 a 241 vehículos, incorporando así 57 nuevos modelos.

Autobello, el jardín de juguetes para mayores, ha celebrado su edición en Madrid, en las instalaciones del hipódromo de la Zarzuela. En el que se han dado cita vehículos de todo tipo y todas las épocas, en las que marcas como Cupra ha expuesto su último modelo, el Raval; o el Grupo Stellantis las principales novedades de sus marcas, como el Citroën C5 Aircross o el DS Número 7. Los asistentes pudieron disfrutar de todos ellos en el tradicional desfile, además de otras actividades como la entrega de premios.