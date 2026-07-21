Lo nuevo de Tesla no tiene motor y no es eléctrico: es una bici sin pedales que está causando sensación

Hay que reconocerle algo a Tesla: pocas marcas de coches han conseguido crear a su alrededor una comunidad de seguidores tan dispuesta a comprar prácticamente cualquier producto que lleve su logotipo. Y la última demostración es especialmente curiosa, porque el nuevo Tesla que está causando furor ni siquiera es eléctrico, no tiene motor y tampoco tiene pedales.

Se llama Tesla Balance Bike for Kids y es, como su propio nombre indica, una bicicleta de equilibrio para los más pequeños de la casa. Su precio es de 225 dólares, alrededor de 195 euros al cambio, una cantidad considerable para una bicicleta infantil tan sencilla sobre el papel.

Eso, sin embargo, no parece haber supuesto ningún problema. Las primeras unidades se han agotado prácticamente nada más salir a la venta, demostrando que el poder de la marca Tesla va mucho más allá de sus coches eléctricos.

Tesla Balance Bike for Kids | Tesla

Un Tesla para niños que ni siquiera tiene pedales

La nueva bicicleta de Tesla está destinada a niños de entre 2 y 5 años y responde al concepto de las conocidas como bicicletas de equilibrio. Es decir, bicicletas sin pedales en las que los niños se impulsan directamente con los pies y aprenden a mantener el equilibrio antes de pasar a una bicicleta convencional.

Por tanto, quien esperase que la primera bicicleta de la compañía de Elon Musk fuese una sofisticada bicicleta eléctrica tendrá que seguir esperando. Aquí no hay batería, motor eléctrico, pantalla táctil ni conducción autónoma.

Lo que sí encontramos es un diseño muy en la línea de la marca, con un cuadro minimalista fabricado en magnesio, el nombre de Tesla integrado en el lateral y la característica "T" de la compañía en la parte frontal.

También cuenta con un asiento regulable en cinco alturas diferentes. Según las especificaciones publicadas por Tesla, está recomendada para niños con una longitud de pierna mínima de 35 centímetros y admite un peso recomendado de hasta 30 kilos, aunque estructuralmente puede soportar un máximo de 35 kilos.

Es, en definitiva, uno de los productos más sencillos que Tesla ha vendido hasta la fecha. Pero también una nueva demostración de que el fabricante estadounidense ha conseguido construir algo que muchas marcas de coches llevan décadas persiguiendo: que sus clientes no compren únicamente sus coches, sino también todo aquello que representa la marca.

Tesla Balance Bike for Kids | Tesla

Casi 200 euros por una bicicleta infantil que se ha agotado

El precio puede parecer elevado. Sobre todo teniendo en cuenta que existen multitud de bicicletas infantiles de equilibrio considerablemente más económicas. Pero Tesla no está vendiendo únicamente una bicicleta.

También está vendiendo su logotipo, su estética y, en cierto modo, la posibilidad de que los más pequeños puedan presumir de tener su primer Tesla mucho antes de alcanzar la edad necesaria para conducir.

La estrategia, en realidad, tampoco es nueva dentro del mundo del automóvil. Muchas marcas premium llevan años comercializando bicicletas, coches infantiles, ropa, relojes y todo tipo de productos relacionados con su universo.

La diferencia es que Tesla parece tener una capacidad especialmente llamativa para convertir este tipo de productos en auténticos objetos de deseo. De hecho, no es ni mucho menos la primera vez que la compañía se adentra en los vehículos infantiles.

Hace unos años ya lanzó el Tesla Cyberquad para niños, un pequeño quad eléctrico inspirado en el diseño del Cybertruck que ofrecía hasta 24 kilómetros de autonomía.

Aquel producto era considerablemente más sofisticado y también mucho más caro. La nueva bicicleta representa justo lo contrario: la forma más sencilla posible de tener un vehículo con el logotipo de Tesla.

Tesla Balance Bike for Kids | Tesla

Tesla ya no necesita venderte un coche para convertirte en cliente

Hay una lectura especialmente interesante detrás de este lanzamiento. Tesla está convirtiéndose, cada vez más, en una marca capaz de vender un ecosistema completo alrededor de sus automóviles.

Su catálogo oficial incluye miniaturas, ropa, juguetes y productos tan peculiares como figuras del robot Optimus o reproducciones de sus vehículos. También ofrece productos infantiles como el Cyberquad o una versión para niños del Cybertruck.

Y mientras tanto sus coches siguen teniendo un peso enorme dentro del mercado eléctrico. Sin ir más lejos, el Tesla Model 3 se ha convertido en el coche eléctrico más vendido en España durante la primera mitad de 2026.

Por eso esta pequeña bicicleta puede parecer una simple anécdota, pero también representa perfectamente hasta dónde ha llegado el poder de la marca.

Un niño de dos años todavía está muy lejos de poder conducir un Tesla. Pero sus padres ya pueden comprarle uno.

Eso sí, tendrán que esperar a que vuelva a estar disponible. Porque incluso costando cerca de 200 euros, y sin necesidad de batería, motor o siquiera unos pedales, el Tesla más sencillo de todos ha conseguido colgar el cartel de agotado.