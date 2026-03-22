Probamos el KGM Torres Actyon HEV, el SUV coreano que quiere quitarle mercado a KIA

La versión gasolina cuenta con 163 caballos, tracción delantera o total, con cambio manual o automático; y por otro, una versión híbrida de 204 caballos. El otro integrante de la gama Torres es el Torres EVX, la versión 100% eléctrica, de 207 caballos, con una autonomía de 460 kilómetros, y un diseño específico, como la ausencia de parrilla delantera, que deja entrever su tecnología de propulsión.

Y ahora se suma este: el Torres Actyon. Con una estética diferente a sus hermanos, más deportiva, de estilo coupé. Un modelo de grandes dimensiones, que promete ser el coche perfecto para cualquier familia.

Mide 4,74 metros de largo y presenta una estética robusta y contundente. Delante destacan los faros diurnos unidos por varias franjas de luz. Debajo, se encuentra el sistema de iluminación principal, con tecnología full LED. Además, a su musculoso perfil se unen unas llantas de 20 pulgadas y una línea de techo estilo coupé, junto con una trasera que muestra unas ópticas LED muy minimalistas. Detrás de este limpio portón, está el maletero con 796 litros de capacidad, con 128 litros extra bajo el piso. Y hasta 1.568 si abatimos los asientos traseros.

KGM Torres Actyon HEV | CC

Dentro es bastante tecnológico, con impecables ajustes materiales de buena calidad, junto con un volante multifunción achatado. Puede ofrecer hasta ocho acabados de equipamiento para todos los gustos.El salpicadero sirve como base para dos pantallas de 12,3 pulgadas cada una, actuando como panel de instrumentos personalizable y para el sistema de infoentretenimiento, con conectividad inalámbrica para nuestro smartphone. A eso suman una iluminación ambiental de 32 colores.

Y, sobre todo, está más que probado, por eso la marca coreana ha apostado por usarlo en este modelo. Ofrece una potencia combinada de 204 CV. Está compuesto por un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1.500 centímetros cúbicos, y otros dos motores eléctricos, alimentados por una batería de 1,84 kWh de capacidad, lo que le da la etiqueta ECO de la DGT.

Es un sistema híbrido muy agradable de conducir, porque trabaja con mucha suavidad. Además, según la marca, puede funcionar hasta en un 94% en modo eléctricoen conducción urbana, cifra superior a las de la mayoría de sus rivales. Para maximizar la eficiencia también contamos con varios niveles de frenada regenerativa, que se manejan a través de las levas que tenemos detrás del volante. Y también cuenta con tres modos de conducción específicos para esta versión: Eco, Confort y Sport.

KGM Torres Actyon HEV | CC

Si no le exiges mucho, es el motor eléctrico el que impulsa las ruedas hasta un máximo de 100 km/h. Y cuando demandes más potencia, todos funcionarán a la vez, gestionando la demanda de potencia de manera automática. Gracias a esta tecnología, el consumo medio del Torres Actyon es de solo 5,9 litros a los 100 km y puedes alcanzar hasta 1.350 km de autonomía total.

El nuevo KGM Torres Actyon me gusta mucho. Es cierto que no es el más deportivo de su clase, pero tampoco lo pretende. A cambio tienes un SUV bastante espacioso, muy cómodo, con una gran calidad, que se percibe también en su aislamiento acústico. Además, esta versión híbrida es la más polivalente y la que yo recomendaría. Ya que aporta un extra de seguridad gracias a sus 8 airbags y a sus 23 Asistentes y ayudas a la conducción.