Así será el acceso al GP de Madrid de Fórmula 1: se espera que el 90% de los aficionados llegue en transporte público

Madrid volverá a acoger un Gran Premio de Fórmula 1 más de 40 años después. La cita tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de 2026, cuando Madring reciba la 16.ª prueba del calendario del Mundial. Además de las carreras de F1, F2 y F3, el evento contará con conciertos, zonas de ocio, espacios gastronómicos y venta de merchandising exclusivo, convirtiéndose en un gran festival del motor.

El nuevo circuito urbano tendrá una longitud de 5.470 metros, un total de 22 curvas y un tiempo estimado por vuelta de 1 minuto y 34 segundos. El trazado se desarrollará entre IFEMA Madrid y los terrenos donde se celebra el festival Mad Cool, combinando carreteras urbanas con zonas especialmente diseñadas para la competición.

Uno de los puntos más espectaculares será "La Monumental", una curva peraltada con una inclinación cercana a los 35 grados, inspirada en trazados como el de Indianápolis y situada junto a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El recorrido también aprovechará el túnel construido bajo la M-11 para el festival Mad Cool y, en su tramo final, atravesará el interior de los pabellones 12 y 14 de IFEMA antes de desembocar en la recta principal.

Cómo llegar al circuito en transporte público

La organización prevé que el 90% de los asistentes acceda al Gran Premio utilizando transporte público, gracias a la buena conexión de la zona. La Línea 8 de Metro permitirá llegar directamente a la estación Feria de Madrid, además de conectar con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

También será posible acceder mediante Renfe Cercanías, a través de la línea C-1, con parada en Valdebebas, desde donde se podrá llegar directamente al circuito. Además, el Ayuntamiento de Madrid reforzará varias líneas de la EMT para facilitar los desplazamientos y absorber el elevado número de espectadores previsto durante el fin de semana del Gran Premio.