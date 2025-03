Este SUV de 15.400 € no es un Dacia ni un MG ni un coche chino, es de una marca con pedigrí y tiene una gran relación calidad/precio

Dacia y MG se han popularizado en España gracias a sus precios asequibles. Sin embargo, otras marcas han lanzado al mercado modelos muy baratos con buenas prestaciones y equipamientos. Es el caso del KGM Tivoli, gama que surgió en 2015 en Corea del Sur y que en 2018 nació su versión DKR, exclusiva para participar la edición del Dakar aquel año.

El KGM Tivoli es un SUV pequeño que se vende desde 15.400 euros, un precio al que es muy complicado encontrar un coche tan completo como este. Su motorización es de gasolina de 1.5 litros y cuatro cilindros, vinculada a una caja de cambios manual o automática de seis velocidades y su tracción es delantera.

Varias opciones de potencia

El KGM Tivoli dispone de dos opciones de potencia, 135 CV o 163 CV. Mientras la primera consume 7 litros cada 100 kilómetros (algo por encima de la media del mercado), el consumo de la segunda asciende a 7,8 litros. A cambio, ofrece una aceleración más rápida y una mayor velocidad máxima, de 175 km/h.

Uno de los debes de los SUVs pequeños suele ser el espacio de carga. Sin embargo, el KGM Tivoli cumple de sobra con un maletero es de 427 litros, 1.115 litros con los asientos traseros plegados. En el lado opuesto del coche, en el centro del salpicadero, encontramos un sistema de infoentretenimiento con ¿Adiós a las pantallas? Mercedes podría volver al pasado de 8 pulgadas que se conecta a los dispotivos móviles de manera inalámbrica.

Sistemas de asistencia a la conducción

SsangYong Tivoli | SsangYong

Para aquellos que busquen vehículos que les faciliten el pilotaje y protejan a los pasajeros mediante sistemas avanzados de asistencia a la conducción, el KGM Tivoli es un modelo ideal. Cuenta con control de crucero, control electrónico de tracción, encendido diurno automático, control de arranque en pendiente, encendido automático de luces de emergencia, sistema de alarma de colisión, alerta de cambio de carril o reconocimiento de señales de tráfico. Y hasta protección antirrobo para dormir tranquilo si se deja el coche en la calle durante la noche.

Todos estos son motivos para sumar al KGM Tivoli en la lista de SUVs asequibles en la que ya están el Podría valer la pena esperar al nuevo Dacia Duster híbrido 4x4 que llegará este 2025 o el MG ZS. Los 15.400 euros se hacen poco para un coche tan completo cuya principal desventaja es que su motorización de gasolina no permite sortear las limitaciones de circulación en las Zonas de Bajas Emisiones de las grandes ciudades. Pero para alguien que no necesita recorrer estos tramos, el KGM Tivoli no tiene fisuras.