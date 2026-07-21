Audi resucita su coche más incomprendido: será eléctrico, barato y el sustituto de dos modelos

Audi está preparando uno de los coches eléctricos más importantes de su nueva generación. No será el más potente ni el más grande, pero sí puede convertirse en el modelo encargado de acercar los cuatro aros a un público mucho más amplio.

El nuevo Audi A2 e-tron afronta ya la recta final de su desarrollo y dos prototipos han sido sorprendidos prácticamente sin camuflaje durante unas pruebas en Dinamarca. Las primeras informaciones apuntan además a más de 500 kilómetros de autonomía y un precio de partida cercano a los 36.000 euros antes de ayudas.

Futuro Audi A2 Generado por IA | IA

El Audi eléctrico más barato ya casi no tiene nada que esconder

Las nuevas unidades de pruebas han sido localizadas en Copenhague, donde Audi continúa validando aspectos como el consumo, la autonomía real y el funcionamiento de los diferentes sistemas del vehículo.

Esta vez, sin embargo, lo más interesante es el escaso camuflaje utilizado. Los prototipos apenas llevan un fino vinilo sobre la carrocería, sin los habituales elementos añadidos que deforman sus formas. Eso permite apreciar con bastante claridad cómo será el modelo definitivo.

Y, aunque recupera la denominación A2, no será un pequeño utilitario eléctrico. Todo apunta a que tendrá un planteamiento más próximo al de un compacto y estará desarrollado sobre la plataforma MEB del Grupo Volkswagen, la misma arquitectura utilizada por modelos como el Volkswagen ID.3 y el CUPRA Born.

En Centímetros Cúbicos ya adelantamos el regreso del Audi A2 como uno de los nuevos eléctricos de acceso de la marca.

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Un diseño peculiar y más de 500 kilómetros de autonomía

Las nuevas imágenes también permiten descubrir algunos de sus elementos de diseño más llamativos. La trasera contará con una luneta dividida en dos secciones y un spoiler situado aproximadamente a media altura. Los pilotos serán muy finos y se extenderán prácticamente a lo ancho de toda la carrocería.

En el frontal, Audi recurrirá a unos grupos ópticos divididos en dos niveles. Las luces diurnas quedarán en la parte superior, con diferentes patrones luminosos, mientras que los faros principales estarán situados más abajo. Las manillas también tendrán un diseño muy integrado en la carrocería, similar al empleado por otros modelos recientes de la marca.

A nivel técnico, Audi todavía no ha detallado oficialmente las baterías ni las diferentes potencias disponibles. Sin embargo, las primeras informaciones apuntan a que el nuevo A2 eléctrico podrá superar los 500 kilómetros de autonomía.

La eficiencia será, precisamente, uno de sus grandes argumentos. El nuevo modelo recuperará parte de la filosofía del Audi A2 original, que ya destacó en su momento por su bajo peso y su cuidada aerodinámica.

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Podría costar alrededor de 36.000 euros

El otro gran argumento del nuevo A2 será su precio.

Audi quiere convertirlo en su coche eléctrico más asequible, situándolo claramente por debajo de los actuales modelos e-tron de la compañía.

Las primeras estimaciones apuntan a un precio de acceso cercano a los 36.000 euros antes de posibles ayudas, aunque todavía no existe una tarifa oficial confirmada para España.

De cumplirse esas previsiones, Audi tendría un eléctrico compacto, con más de 500 kilómetros de autonomía y un precio sensiblemente inferior al de su oferta actual.

Además, el nuevo A2 tendrá que ocupar indirectamente el espacio que dejarán modelos como el Audi A1 y el Audi Q2, convirtiéndose en una nueva puerta de entrada a la marca.

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Su presentación está prevista para este mismo 2026 y el próximo Salón del Automóvil de París aparece como uno de los escenarios más probables para su debut.

Lo que ya está claro es que el nuevo Audi A2 no será simplemente un ejercicio de nostalgia. Será uno de los eléctricos más importantes de Audi y, si finalmente combina 500 kilómetros de autonomía con un precio cercano a los 36.000 euros, también puede convertirse en uno de los más interesantes.