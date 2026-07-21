Las claves para conducir un coche eléctrico de forma segura y eficiente

Es impresionante la sensación que produce conducir un coche eléctrico de competición, como el Cupra de Fórmula E. Que inspira en algunos aspectos a los coches eléctricos de calle…. Que también transmiten emociones gracias a sistemas como el “E-Launch”, que prepara el coche para una aceleración óptima. Se activa al pisar el pedal y soltar el freno, acompañada de una secuencia coordinada de iluminación y sonido envolvente. Una conducción donde la seguridad es lo primero…

Cada vez se ven más coches eléctricos en las calles y carreteras, con nuevas propuestas en las diferentes categorías y para todos los públicos. Pero conducirlos tiene alguna diferencia con un coche de combustión… Hoy, en Conduce Seguro con Ponle Freno vamos a ver algunas de ellas, de forma segura y eficiente, con el recién llegado Cupra Raval.

Ponle Freno al volante del Cupra Raval | Centímetros Cúbicos

El Raval tiene una batería de 52 kiloWatios hora. Con carga rápida, en corriente continua, pasa del 5 al 80% en 24 minutos. El proceso de carga, con planificador de rutas y puntos de recarga, se gestiona desde el coche o desde la aplicación. Mientras recargas puedes disfrutar del ecosistema digital de Android con aplicaciones y plataformas de streaming. E incluso si la cosa se anima… Una función de Karaoke (ver si la versión lo tiene)

Lo primero que notas al conducir un eléctrico es la inmediatez, porque no hay cambios de marcha tradicionales. El motor entrega la potencia de forma instántanea, lo que hace que la aceleración sea muy rápida y fuerte… Una de las primeras cosas que hay que aprender es a dosificar el acelerador.

En zonas urbanas o de baja velocidad, un eléctrico puede conducirse prácticamente con el pedal del acelerador, evitando consumo de pastillas de freno. Al seleccionar la posición B del cambio, el coche aumenta la retención: al levantar el pie del acelerador, frena de forma progresiva y puede llegar a detenerse por completo. Y además recupera energía para la batería.

Ponle Freno al volante del Cupra Raval | Centímetros Cúbicos

El Raval está equipado con frenos de disco delanteros y traseros, y tiene sistema de frenado electrónico One Box, que combina la frenada regenerativa con la frenada convencional.

Primero, intenta recuperar energía para la batería y, si es necesario, entra en acción la frenada hidráulica. El sistema mejora la deceleración, optimiza el tacto del pedal y gestiona de forma suave la transición entre las dos frenadas.

La eficiencia también depende de cómo se mueve el coche a través del aire y de su resistencia aerodinámica. El Raval tiene una parrilla activa que se abre o se cierra según las condiciones de conducción. Cualquier detalle o hábito ayuda a reducir el consumo…

Ponle Freno al volante del Cupra Raval | Centímetros Cúbicos

Evita los acelerones, mantén una velocidad constante, usa la frenada regenerativa siempre que puedas, cuida la presión de los neumáticos y optimiza la climatización para no gastar energía de más. Con estos gestos, la autonomía del coche puede mejorar entre un 10 y un 30%.

En un coche eléctrico o de combustión, la tecnología ayuda a mejorar la eficiencia y la seguridad, pero el factor más importante para garantizarlas somos los conductores.

Anticipar, mantener la atención y adaptar la conducción a cada situación sigue siendo la mejor forma de viajar seguro. De esa forma, si lo hacemos, entre todos, conseguiremos reducir el número de víctimas por accidente de tráfico, el objetivo de la plataforma Ponle Freno.