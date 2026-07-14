El Renault Symbioz coreano existe: etiqueta Eco sin electrificar por 20.000 euros

Un Seat Ateca, un Toyota C-HR, un Dacia Bigster… Respuestas rápidas cuando piensas en rivales del Renault Symbioz. Lo cierto es que todo cambia cuando se piensa en motorización, rendimiento, etiqueta, etc., pues el SUV compacto del rombo encuentra un rival más específico cuando se equipa con el Eco G-120, el motor GLP que también lleva el nuevo Clio.

El KGM Korando es la respuesta paralela cuando se trata de configuración bicombustible. Es, junto al Symbioz, uno de los SUV con longitud superior a 4,4 metros que entrega la etiqueta Eco sin recurrir a la electrificación, y aunque utilizando el depósito de gas licuado de petróleo no rinde como el modelo europeo, aplicando descuentos por promociones y financiación termina siendo algo más barato en el precio final.

KGM Korando | KGM

Una ventaja principal recibes de la oferta de niveles de potencia. Mientras el C-SUV francés no concibe otra versión GLP más allá de la de 120 CV, el sistema bi-fuel del Korando aplica para las mismas tres opciones mecánicas con que sale el modelo de gasolina pura: la básica de 149 caballos y la elevada de 163 CV en sus dos facetas, la de tracción delantera y la de tracción 4x4.

Algo más accesible que el Renault Symbioz

Y he aquí una segunda diferencia: frente a un Symbioz limitado a la propulsión mediante eje frontal sin excepción, este surcoreano como la posibilidad de utilizar ese tanque GLP intruso del habitual espacio trasero de la rueda de repuesto y las soluciones de conducción cortesía de la tracción a las cuatro ruedas.

KGM Korando 4x4 | KGM

Coste de combustible más bajo y la correspondiente etiqueta Eco, tracción delantera o integral y más potencia. Una base de casi 150 caballos en desmedro de los 120 del SUV compacto de Renault, si bien este último destaca por un mejor consumo: casi seis litros cada 100 kilómetros usando su 1.3 en modo gasolina y algo más de siete litros moviéndose con el sistema GLP activado, mientras el KGM Korando suele gastar menos de 9,0 l/100 km usando el depósito de gasolina y más de 9,5 viajando con GLP.

Hablamos de dos vehículos con valores iniciales de 25.000 euros, pero con rebajas no menores aplicando promociones y descuentos por financiación. Eso sí: anunciándose en 20.000 euros bajo esa condición, el modelo coreano resulta más accesible que el precio final de 22.600 euros del popular Symbioz.