El Audi Q3 2027 llega con pantalla para el acompañante y más equipamiento de serie

Audi ha actualizado la gama del Q3 2027 con cambios basados, sobre todo, en equipamiento, conectividad y asistencia a la conducción. La marca también reorganiza la oferta de paquetes opcionales e introduce algunas mejoras específicas para la versión híbrida enchufable.

Una de las principales novedades es el incremento del equipamiento de serie. El SUV compacto incorpora ahora de fábrica la llave de confort, los asientos delanteros calefactables, el climatizador automático de dos zonas y la cámara de marcha atrás, elementos que hasta ahora estaban asociados a acabados o paquetes superiores.

Audi Q3 | AUDI

Al mismo tiempo, Audi simplifica la estructura de opciones con tres nuevos paquetes de equipamiento (Confort Vision, Confort Plus y Premium), que permiten combinar distintos elementos como el sistema de sonido Sonos, los asientos eléctricos con memoria para el conductor, mejoras en la suspensión o el enganche de remolque con asistente de maniobra.

También se revisa el contenido de los distintos niveles de acabado. El Advanced añade ahora lunas delanteras con aislamiento acústico, apoyo lumbar en asientos, tapizado interior del techo en negro, paragolpes en el color de la carrocería y sistema Hold Assist.

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Por su parte, las versiones S line y Black line incorporan de serie una suspensión deportiva con una puesta a punto específica.

Más asistentes a la conducción

El asistente de crucero adaptativo amplía sus funciones y utiliza datos online y de tráfico en tiempo real para ajustar tanto la velocidad como la distancia con el vehículo precedente. El sistema también puede tener en cuenta la velocidad media registrada en la ruta para adaptar la conducción.

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Otra novedad es la posibilidad de controlar a distancia, mediante la aplicación myAudi, funciones como el Park Assist Pro y el aparcamiento guiado. Además, se incorpora un modo Valet que bloquea la pantalla central y determinados mandos cuando el vehículo se entrega a un aparcacoches o a un tercero, con el objetivo de proteger la información personal almacenada en el sistema.

Mejoras en iluminación y capacidad de remolque

Los faros Matrix LED digitales con tecnología micro-LED, disponibles dentro de los paquetes Confort Plus y Premium, adaptan automáticamente el haz de luz para reducir el deslumbramiento del tráfico en sentido contrario. También permiten configurar diferentes firmas luminosas.

Audi Q3 | AUDI

En el caso del Q3 e-hybrid, Audi aumenta la capacidad máxima de remolque hasta los 2.000 kilogramos, 600 kg más que en la generación anterior.

Pantalla para el acompañante y más conectividad

Entre las novedades tecnológicas figura la incorporación, por primera vez en el Q3, de una pantalla para el acompañante de 10,9 pulgadas.

El sistema multimedia, basado en Android Automotive, integra aplicaciones que pueden ejecutarse directamente desde el vehículo, sin necesidad de conectar un teléfono móvil. Entre ellas se encuentra Microsoft Teams.

El asistente de voz Audi assistant también amplía sus funciones para controlar diferentes parámetros del vehículo mediante órdenes habladas.

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La carga inalámbrica para smartphones aumenta su potencia de 15 a 25 vatios al adoptar el estándar Magnetic Power Profile. Además, los pasajeros de las plazas traseras disponen ahora de tres puertos USB-C con una potencia de carga de hasta 100 vatios, mientras que los mandos del volante estrenan un nuevo diseño con controles táctiles y respuesta háptica.

El plazo de pedidos del Audi Q3 MY2027 se abrió el pasado 1 de julio y la producción comenzará a principios de septiembre de 2026.

En España, el Audi Q3 SUV parte de un precio de 48.530 euros, mientras que la variante Sportback está disponible desde 50.430 euros.