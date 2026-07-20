La camper eléctrica perfecta para escapadas: mide 3,82 metros y parte de 25.530 euros.

La firma alemana ARI Motors apuesta por un concepto diferente de camper con la ARI 458 Pro Camper, una furgoneta eléctrica que destaca por su reducido tamaño y un precio de partida de 25.530 euros (antes de impuestos) en Alemania.

Con apenas 3,82 metros de longitud, busca convertirse en una alternativa para quienes quieren viajar sin renunciar a las comodidades de una autocaravana.

ARI 458 Pro Camper | ARI Motors

Su principal ventaja está en sus dimensiones. Con solo 1,49 metros de ancho, resulta mucho más fácil de conducir y estacionar que una camper convencional, lo que facilita tanto los desplazamientos urbanos como las escapadas de fin de semana. A cambio, el espacio interior es más pequeño y la altura disponible ronda los 1,85 metros.

La ARI 458 Pro Camper equipa un motor eléctrico de 15 kW (20 CV), suficiente para alcanzar una velocidad máxima de unos 70 km/h. En cuanto a la batería, puede elegirse entre una versión de 15 kWh, con una autonomía de entre 120 y 180 kilómetros, y otra de 23,5 kWh, capaz de recorrer hasta 230 kilómetros. Según el fabricante, el coste energético se sitúa en torno a los 4 euros por cada 100 kilómetros.

ARI 458 Pro Camper | ARI Motors

Pensada para el ocio, la camper incorpora de serie una instalación eléctrica de 230 voltios, batería auxiliar, placas solares en el techo y depósitos para agua limpia y aguas grises. El resto del habitáculo puede configurarse según las preferencias del comprador, que decide la distribución de la cama, la cocina, la mesa o el mobiliario. Para quienes prefieran una solución lista para usar, la marca también ofrece una versión básica ya equipada.