CABE EN UNA PLAZA DE GARAJE
La camper eléctrica perfecta para escapadas: mide 3,82 metros y parte de 25.530 euros.
La ARI 458 Pro Camper mide solo 3,82 metros, ofrece hasta 230 kilómetros de autonomía y permite personalizar el interior según las necesidades de cada viajero.
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La firma alemana ARI Motors apuesta por un concepto diferente de camper con la ARI 458 Pro Camper, una furgoneta eléctrica que destaca por su reducido tamaño y un precio de partida de 25.530 euros (antes de impuestos) en Alemania.
Con apenas 3,82 metros de longitud, busca convertirse en una alternativa para quienes quieren viajar sin renunciar a las comodidades de una autocaravana.
Su principal ventaja está en sus dimensiones. Con solo 1,49 metros de ancho, resulta mucho más fácil de conducir y estacionar que una camper convencional, lo que facilita tanto los desplazamientos urbanos como las escapadas de fin de semana. A cambio, el espacio interior es más pequeño y la altura disponible ronda los 1,85 metros.
La ARI 458 Pro Camper equipa un motor eléctrico de 15 kW (20 CV), suficiente para alcanzar una velocidad máxima de unos 70 km/h. En cuanto a la batería, puede elegirse entre una versión de 15 kWh, con una autonomía de entre 120 y 180 kilómetros, y otra de 23,5 kWh, capaz de recorrer hasta 230 kilómetros. Según el fabricante, el coste energético se sitúa en torno a los 4 euros por cada 100 kilómetros.
Pensada para el ocio, la camper incorpora de serie una instalación eléctrica de 230 voltios, batería auxiliar, placas solares en el techo y depósitos para agua limpia y aguas grises. El resto del habitáculo puede configurarse según las preferencias del comprador, que decide la distribución de la cama, la cocina, la mesa o el mobiliario. Para quienes prefieran una solución lista para usar, la marca también ofrece una versión básica ya equipada.
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