Truco para mejorar la precisión de Google Maps en tus ubicaciones

La aplicación cuenta con grandes herramientas, como la vista inmersiva, guardar la ubicación de tu coche o hacer listas para recomendar lugares. Sin embargo, a veces sus sensores fallan y se pierde por completo.

Los smartphones usan sensores internos para saber cómo te mueves, pero a veces la brújula se descalibra y te sitúa mirando hacia atrás mientras caminas hacia adelante.

Para arreglarlo ya mismo, abre la aplicación y presiona directamente sobre el punto azul que marca tu ubicación en el mapa. Toca el botón que dice "Calibrar". Si estás en la calle, fuera de casa, apunta la cámara de tu móvil hacia el entorno. Escanea los carteles de las tiendas, los avisos y los puntos de interés de tu alrededor para que reconozca el lugar.

¿Estás dentro de una habitación o el método falla? No te preocupes. Espera a que la aplicación se dé por vencida y te ofrezca la opción llamada "Usar la brújula". Atento al siguiente paso, es clave: sujeta el móvil con mucha firmeza y dibuja un trazo con forma de ocho en el aire de manera fluida. ¡Listo! Así de fácil vuelves a estar perfectamente localizado en el mapa.

Realizando cualquiera de estos dos métodos lograrás que la brújula recupere la precisión de forma inmediata. Así evitarás perderte de nuevo en tus rutas por culpa de un fallo de orientación en tus sensores.