¿Tienes un coche con la etiqueta C? Así te afectarán las restricciones que llegan en 2023

1 de enero de 2023: esta es la fecha establecida para que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de 149 localidades españolas comiencen a funcionar, limitando el acceso a los vehículos más contaminantes. Teniendo en cuenta que esa criba se hace mediante los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico, los coches con la etiqueta C estarían en el punto de mira. Si tienes uno, sigue leyendo para saber cómo te afectarán las restricciones que llegan en 2023.

Cabe recordar que los vehículos clasificados como ‘C’ son aquellos de gasolina matriculados desde 2006 y los diésel matriculados a partir de 2014, que cumplen la norma Euro 6.

Cómo crear una ZBE

La Ley de Cambio Climático establece que, el 1 de enero de 2023, todas las localidades que tengan, como mínimo, 50.000 habitantes y aquellas con más de 20.000, que hayan obtenido informes de calidad del aire negativos, deberán contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Centrando el foco en las primeras, hablamos de 149 ciudades: de ellas, sólo veinte han hecho ya loa deberes, mientras otras treinta han pedido las ayudas de los Presupuestos Generales del Estado para ello.

Zonas de Bajas Emisiones | EFE

Para diseñar esas ZBE, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico (MITECO) publicó, en 2021, un documento titulado ‘Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE)’. En él explica cómo crear una Zona de Bajas Emisiones y qué restricciones son las más efectivas, pero no establece ninguna norma concreta para restringir o prohibir el acceso, la circulación y el aparcamiento de los vehículos más contaminantes que, en teoría, serán los grandes afectados.

El papel de los ayuntamientos

La extensión, los horarios y la normativa de cada una de esas 149 ZBE será responsabilidad del ayuntamiento correspondiente: son ellos los que elaborarán las normas, establecerán a qué coches afectan, discriminarán las sanciones por incumplirlas… Así que si tienes un vehículo con el distintivo C, tendrás que estar atento a los pasos que da tu consistorio local.

Y hablando de sanciones, de forma genérica, acceder indebidamente a una ZBE está castigado con una multa de 200 euros (100 con pronto pago), pero como decíamos: cada ciudad establecerá la cantidad que considere adecuada.

Madrid Central | EP

Los ejemplos

Barcelona y Madrid son las ciudades más veteranas en lo que a Zonas de Bajas Emisiones se refiere y pueden servir de ejemplo para hacerse una idea de las restricciones que pueden protagonizar los coches con la etiqueta C.

En el caso de Madrid pueden entrar, circular y aparcar sin problemas en su ZBE, que, por ahora, abarca la M-30 y el interior de esta vía de circunvalación. Otra cosa es lo que sucede en sus dos ZBE especiales: en Plaza Elíptica, las limitaciones sólo afectan a los vehículos sin etiqueta, pero en Distrito Centro (el antiguo Madrid Central), los ‘C’ únicamente podrán acceder si van a aparcar en un parking público, garaje privado o si tienen una reserva de estacionamiento no dotacional.

Tampoco tendrán problemas si son invitados autorizados por un residente, PMR, servicios esenciales o servicios profesionales que presten servicios o entreguen suministros dentro del horario y con sujeción al calendario establecido.

Zonas de Bajas Emisiones | motor.atresmedia.com

El futuro para los coches C

Por lo tanto, si tienes un vehículo con el distintivo C no quiere decir que no vayas a poder entrar, circular o aparcar en la ZBE de tu ciudad o de las localidades que la tengan: todo dependerá de lo que decida cada ayuntamiento.

Aunque en un futuro puede que los coches con la etiqueta C también tengan limitaciones, antes llegarán para los B, ya que son más contaminante: las restricciones que les apliquen a ellos, te servirán para hacerte una idea de lo que podría llegar. No obstante, hablamos de un futuro y de hipótesis: hoy todavía puedes respirar tranquilamente.