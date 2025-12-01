Es chino, desafía a Audi por 25.000 euros, y después de haberlo probado durante una semana, tienes que conocerlo

La estación de Canfranc fue el escenario que elegí para poner a prueba una berlina china que está empezando a llamar la atención en España. Por poco más de 24.000 euros ofrece el tamaño de un Mondeo, y la presencia y equipamiento de una berlina seria, de esas que hace unos años solo encontrabas pagando mucho más. Midiendo sus buenos 4.855 mm de longitud y con 2.800 mm de batalla, el Bestune B70 llega con una idea clara: demostrar que las marcas chinas ya no vienen a jugar.

Lo interesante del vídeo no es solo lo que enseño, sino lo que se intuye cuando lo pruebas: una construcción que transmite solidez, un equipamiento real y una propuesta que te obliga a comparar sin prejuicios. Si buscas coche grande por el precio de un compacto, y además bien equipado, este tipo de berlinas empieza a convertirse en una alternativa incómoda para las marcas tradicionales.

La combinación de diseño, espacio interior y un conjunto mecánico moderno coloca a este coche en un punto inesperadamente competitivo. No pretende destacar con cifras imposibles, sino ofrecer más por menos, y esa mezcla ya empieza a calar entre quienes no viven tan anclados al logo del capó.

Apariencia y habitáculo

El B70 entra por los ojos con un diseño equilibrado: faros LED afilados, una trasera tipo liftback y proporciones que lo posicionan visualmente un escalón por encima de su precio. No es extravagante ni pretende llamar la atención por lo raro. Juega a ser una berlina seria, y sinceramente, le sale muy bien.

Bestune B70 | José M. Miana

Dentro me encontré un habitáculo moderno, presidido por una pantalla central de 12,3 pulgadas y un acabado que está muy por encima de lo que muchos esperarían por este dinero. La conectividad con Apple CarPlay funciona fluida y la compatibilidad con Android depende del móvil o adaptador, pero sin generar frustración.

Las plazas traseras me sorprendieron de verdad por su espacio para piernas y cabeza. Incluso un adulto corpulento puede viajar sin encoger rodillas ni sacrificar postura (y lo mismo sucede en la posición del conductor). El maletero, de 440 litros y apertura tipo liftback, le añade practicidad y una capacidad que llega a 930 litros con los asientos abatidos. No es marketing: cabe equipaje para una familia amplia sin problema.

Bestune B70 | José M. Miana

Motor, transmisión y consumo

Esta berlina monta un 1.5 turbo de 165 CV y 258 Nm gestionado por un cambio DCT de siete marchas. No es la receta más exótica del mundo, pero está bien afinada para mover el coche con tranquilidad y solvencia. Las recuperaciones son correctas y la respuesta al acelerador, sin ser explosiva, es predecible.

El consumo WLTP es de 7,1 l/100 km, aunque a ritmo real de autopista lo he visto rondar los 7,8–8,0 l/100 km. Si le exiges mucho, el gasto sube como en cualquier turbo pequeño. No es un mechero, pero se mantiene en unos parámetros razonables para su tamaño.

Las prestaciones dejan claro cuál es su foco: alrededor de 11 segundos en el 0–100 km/h y una velocidad máxima cercana a 181 km/h. No busca récords, sino cumplir lo que promete: empuje suficiente y suavidad en el día a día.

Bestune B70 | José M. Miana

En carretera: confort y comportamiento

En carretera, especialmente en las de montaña donde grabé parte del vídeo, el coche muestra un equilibrio poco habitual en este rango de precios. La dirección transmite bien lo que pasa en el asfalto, y la suspensión está pensada más para viajar que para correr, pero mantiene aplomo cuando aparecen curvas enlazadas.

La insonorización me pareció mejor de lo que muchos esperarían en una marca aún desconocida, haciendo que los trayectos largos no cansen. A ritmos de autovía se aprecia algo de ruido aerodinámico, pero nada alarmante.

El chasis se comporta con madurez en firme bacheado, absorbe las irregularidades sin parecer un barco y no da la sensación de coche barato. Algo que, sinceramente, desafía la fama de los chinos.

Bestune B70 | José M. Miana

Precio, red de servicio y conclusión

El precio se mueve entre 24.890 y 26.890 euros según financiación, con siete años o 200.000 km de garantía, un dato que por sí solo ya coloca al B70 como una opción seria. La red de servicio está creciendo y ya supera la treintena de puntos en España, algo mejorable aún, pero que empieza a dar tranquilidad.

¿Mi conclusión? Estas berlinas chinas ya no compiten solo por precio, compiten por producto. El Bestune B70 es un ejemplo claro: es grande, está bien equipado, es razonablemente eficiente y, sobre todo, honesto en lo que ofrece.

Si buscas una berlina sin dejarte la vida en el concesionario, este coche te obliga a replantearte ciertos prejuicios.