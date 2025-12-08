¿270 km/h en un León? Así es el nuevo CUPRA VZ, la edición limitada de 325 CV que humilla a sus rivales de tracción total

No es de extrañar que Lamine Yamal mencionase Cupra como una de las marcas que escogería para su primer coche. El prestigio que ha ido reuniendo la gama de deportivos de SEAT es la consecución de un gran trabajo que no para. La última joya es el Cupra León VZ TCR con unas condiciones inverosímiles. Tanto que es candidato a formar parte del garaje de la estrella del Barcelona.

Este Cupra León VZ TCR destaca a simple vista por su estética eminentemente deportiva, sobre todo en el frontal, con un amplio respiradero, relieves verticales en el capó y en los faldones que rodean todo el chasis. Pero los ojos se van directamente al gran alerón trasero que da aún más apariencia al coche de haberse escapado de Imola. De hecho, el Cupra León VZ TCR que podremos ver en las carreteras procede de los circuitos por los que ha recorrido medio mundo compitiendo y sumando títulos en TCR Europe, TCR UK, TCR México y TCR France.

Cupra León VZ TCR | EP

Bestia de la velocidad

Esta misma línea de diseño deportiva en el exterior se respeta en el habitáculo, con elementos como los cinturones de seguridad de competición de cuatro puntos en los asientos delanteros. Aunque Cupra no ha simplemente replicado el interior del coche de circuito a sabiendas que la versión callejera reclamaba una mayor comodidad para los pasajeros.

Lo más llamativo del Cupra León VZ TCR es su motorización turboalimentaba de gasolina de 2,0 litros. A los amantes de la velocidad se les caerá la baba con sus 325 CV de potencia y 420 Nm de par máximo. Estas cifras se transforman en una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos y una velocidad máxima de 270 km/h sin restricciones. La tracción es delantera y transmisión DSG de doble embrague con siete velocidades.

Cupra León | Cupra

Detalles de competición

El resto del vehículo está lleno de detallitos que otorgan más aire deportivo como los frenos delanteros de Akebono con pinzas de seis pistones y discos ventilados y perforados, las cuatro salidas de escape, el control de chasis adaptativo para mejorar la adaptabilidad del coche a las irregularidades de la carretera o sus neumáticos de 245 mm de ancho, tamaño de competición.

Aún queda un añito para poder ver el Cupra León VZ TCR por las calles porque se lanzará al mercado a finales de 2026. Y seguro que las unidades disponibles volarán. No por lo rápido que es el modelo, sino porque solo saldrán a la venta 499 coches como este para dotarle de una exclusividad que sus propias características exigen. El precio aún no se sabe, pero evidentemente habrá que rascarse el bolsillo, o soltar calderilla si eres Lamine Yamal.