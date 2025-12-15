Señales de tráfico en tiempos de coches híbridos y eléctricos: ¿Qué significan las nuevas S-105 y R-120?

Se cierra el 2025 y una de las noticias del año ha sido la puesta en vigor de las nuevas señales de tráfico, de su instalación progresiva en ciudades y autovías, y de su incorporación al examen teórico. Los contextos actualizan el Reglamento de lo más zonal a lo definitivamente global. Así como están los factores de tramo o los que hacen que se deba agregar un pictograma puntual en lugares específicos, la evolución de la movilidad a gran escala deviene en transformaciones de alcance regional e internacional.

La acelerada electrificación cambió y está cambiando por completo dos mapas: el de las estaciones de servicio y el de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), de manera tal que el catálogo de la S-105 es más amplio que ayer y menos que mañana, mientras que en España el Ejecutivo viene de propinar un ultimátum con quita de subsidios como amenaza para que las ciudades restantes se adecuen a la normativa.

Si el Gobierno logra que el total de municipios obligados se adecuen a las ZBE, entonces la R-120 –"Entrada prohibida a vehículos en función de distintivo ambiental u otros criterios ambientales"– será notada por la mayoría de conductores a nivel nacional. Junto al pictograma que simboliza la emisión de gases de un coche, el reglamento establece que, según cada caso, se debe complementar con las etiquetas exceptuadas y, por lo tanto, permitidas para circular en la zona.

Señales Eléctricos | DGT

La S-105 y un menú más amplio

"Indica la situación de un surtidor o estación de servicio de carburante, incluidos los de GLP (S-105c), de recarga eléctrica (S-105e) o de varios de ellos (S-105b, S-105d o S-105f)", describe la DGT sobre la S-105. Acto seguido, se abre la carta y se despliega el menú. De la señal S-105a a la S-105f, los iconos cambian según la alimentación. Todo empieza con la silueta negra que informa estaciones de servicio de combustibles convencionales. Luego van apareciendo las combinaciones y los surtidores de alternativos.

Además de las mencionadas por la DGT en referencia a los pictogramas de GLP y de EV –en azul y en verde, con sus correspondientes siglas incluidas, respectivamente–, la S-105b define a las estaciones de carburantes que incluyen surtidores de gas licuado, la que agrega la “d” señala la presencia de surtidor de carburante y de punto de recarga eléctrica, mientras que la S-105f es la única con los tres iconos en un mismo pictograma: el surtidor verde adelante, el negro para combustibles convencionales en el medio y el azul de GLP atrás.

Los datos recientes son contundentes. Según ANFAC, la infraestructura de recarga pública actual se resume en un total superior a los 52.000 puntos de recarga eléctrica públicos en todo el país, de los cuales más de 30.000 corresponden a estaciones en ciudad y más de 21.000 se encuentran en los trayectos interurbanos. El mapa de las estaciones ha cambiado y, con él, hará lo propio el de las señalizaciones. El verde de la movilidad limpia de emisiones definitivamente se ha expandido.