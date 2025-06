Si el Cupra Tavascan no te parecía suficientemente emocionante, a partir de ahora lo será más

Cupra ha puesto más carne en el asador para mejorar la conducción del Cupra Tavascan. De esta forma, el SUV coupé eléctrico recibe una serie de novedades enfocadas a hacer de él un coche al volante más emocionante de lo que ya era de por sí. Desde la marca española cuentan en un comunicado que el modelo ofrecerá, gracias a las mejoras, "una nueva experiencia de sonido emocional en el habitáculo cuando se activan los modos de conducción Performance y Cupra". Es decir, que esto ocurre cuando el conductor activa uno de los modos deportivos que tiene el coche. Hay que decir que ambos están disponibles en todas las versiones y que la firma sonora no es intrusiva según la marca.

No obstante, ahí no queda la cosa ni mucho menos. Y es que el Cupra Tavascan recibe ñu nuevo acabado llamado Extreme Pack, que incluye unas nuevas llantas forjadas de 21 pulgadas que ayudan a reducir el peso en 10 kilos y mejoran la dinámica, neumáticos de "altas prestaciones" que aportan un plus de seguridad para una conducción deportiva, el color exterior Bronce Century Mate, asientos delanteros Bucket hechos de cuero con calefacción y ventilación que ofrecen gran sujeción en cualquier situación, así como un volante que rehúye del uso de materiales de origen animal. Por ello, desde ahora se ofrecen tapicerías textiles y de microfibra Dinamica.

Más emocionante que nunca

"El Cupra Tavascan representa la visión electrificada, el impactante lenguaje de diseño y la emocionante experiencia de conducción que definen a la marca", declaró Ignasi Prieto, el Chief Brand Officer de la firma española. Asimismo, opina que las novedades incorporadas al SUV coupé eléctrico "refuerzan su personalidad y lo hacen aún más atractivo para una nueva generación de conductores". Hay que recordar que el modelo se fabrica en la planta de Anhui (China), por lo que habrá que ver cómo evoluciona en el mercado con la presencia de los aranceles a los EV chinos por parte de la Unión Europea.

Y es que el antiguo presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, planteó la posibilidad de dejar de fabricarlo si eso no cambiaba. Por otro lado, su competencia a priori está compuesta por el Tesla Model Y y precisamente los pujantes eléctricos procedentes de China. Molará ver esa batalla con dos conceptos tan distintos, aunque todo dependerá del bolsillo de la gente como nos lo han dejado muy claro los últimos informes de matriculaciones (al menos en España).