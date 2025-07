El calor puede dañar a la batería de tu eléctrico, pero aquí tienes 6 soluciones

El verano y sus calores ya han llegado, una buena noticia para los chavales que han acabado las clases y quienes se dediquen a la enseñanza. Sin embargo, es mala para las baterías de iones de litio que solemos ver en los coches eléctricos dado que se resienten con las temperaturas extremas. Sobre todo si tenemos en cuenta que es época de vacaciones y de viajes, por lo que los desplazamientos en vehículo son casi una obligación. Dicho esto, para quienes tengáis un EV con el que viajar, en Centímetros Cúbicos os damos unas 6 soluciones para cuidar la batería de vuestro coche al máximo posible.

1. Aparca en un garaje o a la sombra

Esto es de cajón, pero nunca está de más recordarlo para que tengas en cuenta el gran impacto que puede tener la exposición solar para la batería. Si el sitio en el que vives tiene un garaje o trastero, no dudes que ahí debe quedarse el coche mientras que no lo estés utilizando. Lo mismo se puede decir del apartamento o alojamiento vacacional en general al que vayas a ir. En caso de que no haya ni garaje ni trastero, un parking al aire libre con las plazas cubiertas y protegidas de la luz solar también es una buena opción.

2. Programa cuidadosamente las horas del viaje

El sol no solamente hace estragos en la batería cuando el coche está detenido, sino que también lo hace cuando está en movimiento. Por lo tanto, es procedente que escojas las horas menos calurosas del día para hacer ese viaje de vacaciones que esperas con tantas ganas desde hace tiempo. Para ello, puedes ayudarte de aplicaciones como ABRP (A Better Routeplanner) o Electromaps si además has de hacer paradas para cargar el vehículo y descansar. Así optimizarás tanto tu experiencia de conducción en el viaje como el tiempo que inviertes cargando el coche.

3. Recarga el coche en las horas más frescas

Si has llegado con el depósito justito o casi vacío a tu destino, aplica el consejo anterior para la recarga. Así que si por ejemplo llegas a tu destino a mediodía y no necesitas usar el EV próximamente, lo mejor es que esperes a que llegue la noche para cargarlo en el punto doméstico que tengas en el alojamiento. Si no tienes uno, entonces ve al más cercano en esa franja horaria cuando sepas que necesitas coger el coche durante esos días de relax.

4. Asegúrate que las ruedas tienen la presión correcta y el perfecto estado

Unas ruedas en malas condiciones hacen que la batería pierda autonomía y eficiencia energética. De hecho, el calor puede incrementar la presión interna y una gran carga con el equipaje tampoco hace un favor. Por lo tanto, ajusta la presión de los neumáticos conforme a las recomendaciones del fabricante. No obstante, puedes elegir también entre usar neumáticos de baja resistencia a la rodadura especialmente diseñados para eléctricos, neumáticos all season o especiales de verano.

5. No te pases con el aire acondicionado

Es entendible que te agobies por el calor que hace en verano y reacciones de inmediato poniendo el aire acondicionado cuando entras en el habitáculo. Lo hemos hecho todos. Eso sí, tienes que tener en cuenta que eso consume la batería y necesitarás su energía para no quedarte tirado en medio del trayecto o hacer más paradas de las que quieres. Como referencia, una temperatura de 24/25º C durante el trayecto es lo más equilibrado.

6. Aprovecha la modernidad

Si tu coche eléctrico es de los modernos, puedes aprovecharte de su tecnología para mimar la batería. De esta forma, los hay que permiten climatizar el habitáculo mientras están enchufados y que disponen de sistemas que controlan en todo momento la temperatura de la batería. Si el tuyo tiene una de estas características o ambas, aprovéchalo.