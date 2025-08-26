California Beach Energy: El modelo con el que Volkswagen celebra el 20 aniversario de su mítica camper

La línea de Volkswagen California es mucho más que una simple camper: es una autocaravana en tamaño reducido que bebía directamente de la Volkswagen Transporter cuando vio la luz por primera vez. No tardó en evolucionar para inspirarse en la Multivan y, desde hace 20 años, este modelo ha cautivado a los aficionados a las furgonetas.

El primer formato en producirse fue la Multivan Beach, en 2005; sin embargo, no fue hasta 2007 cuando finalmente se le puso el nombre oficial: la California Beach. Una camper con techo elevable que automáticamente se convirtió en una de las furgonetas insignias de la compañía.

El tiempo vuela y ya han pasado dos décadas de aquel lanzamiento inicial. Por eso, Volkswagen ha querido rendirse homenaje y ha presentado la California Beach Energy. El modelo reinventa su gama California Beach (que también cuenta con la California Beach Tour y la California Beach Camper), para darle un equipamiento de lo más exclusivo.

Volkswagen California | Volkswagen

Entre los elementos que se encuentran en este "all inclusive" destaca el toldo Awning en el exterior, la calefacción auxiliar, el climatizador con tres zonas de aire acondicionado, el sistema de oscurecimiento con persianas enrollables y mantas térmicas o el asistente de conducción Travel Assist. Asimismo, el sistema de aparcamiento, las llantas de aleación de 17 pulgadas con diseño Dundrod o los asientos calefactables son las guindas del pastel.

Este equipamiento extra implica un ahorro de 4.600 euros en comparación con adquirir dichas piezas por separado, según ha estipulado la propia casa Volkswagen. Una apuesta por la exclusividad que sirve para celebrar su aniversario por todo lo alto.

Se trata de un primer anuncio al que acompañará la presentación de su nueva generación de T-Roc y el compacto eléctrico ID.2 en el Salón del Automóvil de Múnich.