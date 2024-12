Así te pueden salvar de un atropello los asistentes de apertura de puerta

Abrir la puerta del coche sin mirar puede tener consecuencias graves. Y bajarse a señalizar un accidente previo puede ser la causa de un accidente mortal. El año pasado 54 peatones perdieron la vida arrollados en una autopista o autovía.

Para evitar ese tipo de situaciones, la iluminación ambiental y los asistentes como el de apertura de puertas son muy importantes porque advierten a los ocupantes de una posible colisión al abrir la puerta. Son un conjunto de sensores que detecta vehículos, personas, motos y ciclistas cuando la situación es crítica.

Ponle Freno Iluminación Interior | Centímetros Cúbicos

En Centímetros Cúbicos, en la sección Ponle Freno hemos podido hablar con Ángel Luis Quintana, de los bomberos de Madrid, que nos ha recomendado, a la hora de haber sufrido un accidente, “la conducta PAS” para evitar atropellos posteriores. “Protegernos a nosotros mismos y al accidente en la medida de lo posible, con chalecos si nos tenemos que bajar del vehículo. A partir de ahí, alertar a los servicios de emergencia, y socorrer en la medida que sea posible”.

Ellos, ante un siniestro, primero “localizamos la ubicación del vehículo”. Después “empezaríamos el trabajo que nos corresponda, sea un rescate, incendio, lo que sea”.

Los bomberos llevan un sistema de luces luminosas, “las V1. Son luces estroboscópicas. Los frontales están a la altura del espejo retrovisor de los vehículos que nos preceden”. De esta manera, pueden ser vistos de manera fácil por el resto de los usuarios de la vía. Pero también “llevamos un alumbrado perimetral de todo el vehículo para poder ver en situaciones de oscuridad”.

También tienen señales acústicas, las “señales neumáticas y electrónicas”, que alertan al resto de usuarios que no les hubieran visto. Aunque hay ocasiones, “por ejemplo, 3 de la mañana, no hay tráfico, llevar ese ruido constante no es necesario”.

La iluminación es un medio muy importante como forma de comunicación entre vehículos, conductores y servicios de emergencia. En caso de accidente, no salgas del coche si no es seguro.

Para señalizarlo tienes la opción de hacerlo desde dentro, colocando una luz V16 en el techo del coche. Será obligatoria, en todos los coches, a partir del 1 de enero de 2026, sustituyendo a los triángulos de emergencia.