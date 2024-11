Llamada de emergencia o ecall: así te puede salvar la vida

El año pasado hicieron más de 28.000 intervenciones, 79 diarias. En una media de ocho minutos se presentan en incendios, accidentes, rescates acuáticos… Allí donde haya que salvar una vida. Son los Bomberos, integrantes de los cuerpos de emergencias, que velan por nosotros. En Conduce Seguro con Ponle Freno, hemos ido al Parque quinto de Madrid, en el barrio de Usera.

Aquí pudimos hablar con Chema Nadal, bombero del Parque Quinto de Madrid, que nos habló de la importancia que tiene el botón de eCall, o llamada de emergencia. “Hasta que no se efectúa esa llamada al 112 no empiezan a lanzarse todos los servicios de emergencia que pueden atender a las víctimas de un accidente de tráfico”.

La mayoría de los coches modernos cuentan con el botón de eCall. Pulsándolo en caso de emergencia, un operador envía, vía satélite, información a los servicios de emergencia de la ubicación del vehículo, para que puedan acudir.

Si ninguno de los ocupantes del vehículo fuese capaz de apretar el botón, al saltar algún airbag, el coche llamaría de forma automática. Enviando la ubicación GPS, el número de pasajeros o el número de bastidor.

Las hojas de rescate también son fundamentales en caso de emergencia. Sirven para indicar a los servicios de emergencia las zonas de corte de los coches, y la localización de los puntos más importantes del vehículo.

“Nos ayuda muchísimo a los bomberos a la hora de decidir la mejor táctica para hacer el salvamento de una víctima. Nos resulta fundamental para saber dónde tenemos los elementos de vital importancia para nosotros”, asegura Chema Nadal. Con las nuevas tecnologías, es más sencillo llegar a ellas. “Con la explosión de tecnologías, tenemos apps que nos permiten disponer del mismo tipo de info, con un formato electrónico que está actualizado”.

Aún así, los bomberos aconsejan “dejar una copia en el parasol del acompañante” para agilizar el proceso, y que se pueda actuar mucho más rápido.

Cómo actuar ante una riada

En nuestro paso por el Parque Quinto de Madrid, pudimos hablar también con Juan Carlos Bonillo, de la unidad de Salvamento Acuático, que nos contó cómo actuar ante una DANA. “Si hay alertas de lluvia, unas horas antes sacar los vehículos de parking, cocheras”.

En el caso que vayas conduciendo y encuentres un charco, lo mejor es “no atravesarlo. En una carretera, no sabes la profundidad que puede tener, por lo que es mejor no arriesgarse”. Luego puede sorprenderte dentro del coche una fuerte riada, por lo que tienes que actuar de manera diferente.

“Hay que intentar abandonar el coche. Lo más seguro es subirse al techo”. Esto puede ser fundamental para salvar nuestras vidas. Porque una vez en el techo “si el coche es estable, estamos seguros”. El problema viene cuando la riada desplaza el coche. “En ese caso, hay que pensar en abandonar el vehículo. Antes de saltar, hay que mirar qué orilla está más cercana”. Lo más importante es que nunca hay que nadar en sentido contrario a la corriente, porque “te cansas más fácilmente. Hay que dejarse llevar hasta encontrar la orilla más cercana. Antes, hay que llamar a los servicios de emergencia”.