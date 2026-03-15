Así es el nuevo Mokka GSE, el SUV superventas de Opel que ha llegado a conducir un piloto de Rallyes

El lenguaje de diseño del Mokka ha sido enriquecido con unos umbrales e inserciones de parrilla más prominentes, unas llantas de aleación especiales de 20 pulgadas y pinzas de freno delanteras pintadas de amarillo.

Dentro, lo más destacado son su volante achatado, pantallas con el logotipo de GSE y colores especiales de esta variante deportiva. Además de unos asientos deportivos preparados para la ocasión, con reposacabezas integrados en alcántara, así como unos pedales deportivos de aluminio.

Opel Mokka GSE | CC

El Opel Mokka GSE, con esta carta de presentación, se desmarca como un SUV eléctrico con un toque picante. Sus 280 CV prometen sensaciones deportivas. Corre bastante este coche, pero tampoco gasta tanto. Su batería de 54 kWh te permite recorrer hasta 366 kilómetros, pudiendo ser un buen aliado para tu día a día.

Tiene tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport. Por ejemplo, si quieres una aceleración suave, pero precisa, manteniendo la máxima eficiencia, activa el modo Eco. Pero si quieres exprimir toda su potencia personalidad, diversión y una respuesta de conducción placentera, el modo Sport es tu mejor elección.

Interior Opel Mokka GSE | CC

Y para terminar, nos han preparado una sorpresa: un copilotaje con el Mokka GSE de Rallye junto a Alex Español, piloto que competirá con este coche en la ADAC Opel Electric Rally Cup 2026. Todo para conocer en qué se ha inspirado la marca del rayo para llevar a cabo el coche que hemos probado.

Porque todos los componentes de alto voltaje, como el motor, la batería, el inversor… del Mokka GSE Rally lo hereda el de calle. También se han servido de la experiencia en competición para darle ese toque deportivo a la dirección, el chasis o los frenos mejorados.