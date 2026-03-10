Este Volvo es el eléctrico que quiere demostrar al BMW iX3 y al Mercedes GLC cómo tiene que ser un SUV premium

Volvo no se anda con medias tintas, y se nota porque tras los EX30 y EX90, llega el EX60, un SUV eléctrico intermedio que quiere marcar territorio frente a sus rivales más directos. Aunque solo hemos visto unas pocas imágenes, estas ya nos dejan claro que estamos ante un Volvo moderno, elegante y con todas las soluciones de seguridad que un eléctrico de esta categoría puede ofrecer a no ser que hablemos de Polestar, su marca hermana. La firma sueca no quiere que nadie dude de que este modelo será un referente en su segmento.

El diseño promete seguir la línea de familia del EX90 ya tan conocida de ópticas traseras verticales que recorren portón y luneta, un paragolpes frontal nuevo y luces de circulación diurna en los extremos. En el interior se esperan materiales de alta calidad, acabados cuidados y una pantalla central generosa que será el cerebro de las operaciones. La verdadera sorpresa está en la seguridad, porque el EX60 estrenará un cinturón multiadaptativo que ajusta la fuerza sobre los ocupantes según la situación del tráfico y el conductor, algo que hasta ahora ningún SUV eléctrico había ofrecido.

Este modelo no es solo un coche bonito, sino un SUV pensado para dar miedo a la competencia. Sus detalles tecnológicos y de diseño muestran que Volvo apunta a un equilibrio perfecto entre estilo, confort y seguridad. Si estabas pensando en un eléctrico premium, el EX60 acaba de subir la apuesta y pone a sus rivales en alerta.

Volvo EX60 | Volvo

Motores, autonomía y recarga: Volvo juega en otra liga

Lo realmente interesante del EX60 es su plataforma SPA3 de 800 voltios, que integra la batería en la estructura del coche y reduce peso y complejidad gracias a la megafundición. Volvo asegura una autonomía de hasta 810 kilómetros que supera al BMW iX3 y Mercedes GLC Eléctrico, y su carga rápida permitirá recuperar 340 km en apenas 10 minutos con potencias de hasta 400 kW. Este SUV está diseñado para devorar kilómetros sin miedo al enchufe, y para hacerlo de forma rápida y eficiente.

Aún sin confirmarse todos los detalles de potencia, se esperan versiones de tracción trasera y total con cifras entre 333 y 450 CV. Las baterías podrían rondar los 90-100 kWh, lo que da un equilibrio perfecto entre aceleración, autonomía y eficiencia. Volvo demuestra que no se trata solo de tener un motor eléctrico potente, sino de integrar tecnología avanzada que haga que cada viaje sea seguro, rápido y cómodo.

Con estos números, el EX60 no solo aspira a competir, sino a liderar su segmento. La combinación de autonomía, recarga ultrarrápida y potencia coloca al Volvo en un nivel que muchos de sus rivales solo podrán mirar desde lejos. Si pensabas que los SUV eléctricos ya estaban dominados, este modelo sueco viene a demostrar lo contrario.

Volvo EX60 | Volvo

Precio, llegada al mercado y expectativas

Volvo ha anunciado que el EX60 partirá con un precio aproximado de 70.000 euros. Se fabricará en la planta de Torslanda, Gotemburgo, es decir, que será más europeo que las galletas danesas, y su producción comenzará en el primer semestre del año. No es barato, pero la combinación de tecnología, autonomía y seguridad deja claro que estamos ante un eléctrico premium que compite de tú a tú con BMW y Mercedes.

El EX60 refuerza la ofensiva eléctrica de Volvo y demuestra que la electrificación no solo se mide en caballos o kilómetros, sino en cómo se integra la tecnología en cada aspecto del coche. Desde la estructura y la seguridad hasta la recarga y la eficiencia, todo apunta a que este SUV será un referente para los próximos años.

Si eres de los que miran a BMW iX3 o Mercedes GLC Eléctrico como estándar, ten cuidado, porque el Volvo EX60 está a punto de llegar y viene con la intención de marcar la diferencia, imponiendo su ley en el segmento de SUV eléctricos premium.